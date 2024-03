Xuất khẩu tháng 2/2024 của Hàn Quốc duy trì đà hồi phục vững chắc

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/3 công bố trong tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 52,41 tỷ USD, tăng 4,8% so với tháng trước.Kim ngạch xuất khẩu theo tháng đã tăng 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 10 năm ngoái. Mặc dù trong tháng 2 có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, số ngày làm việc giảm, thêm vào đó nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm vào mùa xuân nhưng xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì được đà hồi phục vững chắc.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn ghi nhận đà tăng 4 tháng liền. Trong tháng 2, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 9,9 tỷ USD, tăng tới 66,7% so với cùng kỳ 2023, mức tăng mạnh nhất trong vòng 76 tháng kể từ tháng 10 năm 2017 (69,6%). Sự tăng vọt này là do lĩnh vực chíp bán dẫn đã suy thoái nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2023.Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, đạt 9,7 tỷ USD, kim ngạch bình quân là 470 triệu USD/ngày, tăng nhẹ so với một năm trước. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 9,8 tỷ USD, tăng 9%, đà tăng 7 tháng liên tiếp.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 48,11 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cán cân thương mại tháng 2 thặng dư 4,29 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 9 tháng liền từ tháng 6 năm ngoái.