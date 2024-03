Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 của Hàn Quốc tăng ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/3 công bố trong tháng 1, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 113,8 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,4% so với một tháng trước, ba tháng tăng liên tiếp.Trong đó, sản xuất ngành xây dựng tăng 12,4%, tăng trở lại sau 4 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái (0,4%), mức tăng cao nhất trong vòng hơn 12 năm kể từ tháng 12/2011 (14,2%) nhờ kết quả xây dựng nhà máy, chung cư. Ngược lại, sản xuất khai khoáng và chế tạo giảm 1,3%, trong đó chế tạo giảm 1,4%. Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn giảm 8,6%, quay trở lại đà giảm sau ba tháng kể từ tháng 10 năm ngoái (-10,5%).Điều này được phân tích là do yếu tố mùa vụ và hiệu ứng cơ sở bởi sản xuất chíp bán dẫn đã tăng mạnh trong tháng 11 (9,8%) và tháng 12 (3,6%) năm ngoái. Gần đây, sản xuất và xuất xưởng chíp bán dẫn thường tập trung vào cuối quý, và thường có xu hướng giảm vào đầu quý.Sản xuất thiết bị truyền thông, viễn thông tăng vọt 46,8% do hãng điện tử Samsung ra mắt mẫu Galaxy S24 mới. Mặc dù lĩnh vực bán buôn bán lẻ giảm 1% nhưng lĩnh vực viễn thông tăng 4,9%, bất động sản tăng 2,6%, đã kéo sản xuất dịch vụ tăng 0,1% trong tháng 1. Đầu tư thiết bị tháng 1 giảm 5,6%, trong đó thiết bị vận tải như máy bay giảm 12,4%, máy móc giảm 3,4%.Đơn hàng trúng thầu xây dựng tháng 1, thể hiện tình hình ngành xây dựng trong tương lai gần, giảm tới 53,6%, mức giảm sâu nhất trong vòng hơn 13 năm kể từ tháng 10/2010 (58,9%).Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 99,7 điểm, tăng 0,1 điểm so với tháng trước, lần đầu tăng sau ba tháng. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 100,3 điểm, giữ nguyên so với tháng trước.