Samsung giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số smartphone tại 5 nước Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Công ty điều tra thị trường Canalys (Singapore) ngày 7/3 cho biết trong tháng 1 năm nay, tổng doanh số smartphone tại 5 nước Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia đạt 7,26 triệu chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ 2023.Trong đó, điện tử Samsung bán được 1,5 triệu chiếc, nhờ hiệu ứng ra mắt mẫu điện thoại mới Galaxy S24, chiếm 20% thị phần, mức cao kỷ lục, giành lại vị trí số một từ hãng Transsion (Trung Quốc) tại 5 nước Đông Nam Á.Công ty Canalys phân tích nhu cầu smartphone tăng do sự hồi phục kinh tế tại khu vực Đông Nam Á, thêm vào đó sự quan tâm đối với trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là yếu tố tác động tích cực tới doanh số của điện tử Samsung.Đứng sau điện tử Samsung về thị phần là hãng Xiaomi (18%), Transsion (15%), Oppo (15%), Vivo 12%. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng về tốc độ tăng trưởng doanh số thì Samsung lại thua các hãng Trung Quốc.Tổng doanh số smartphone trong tháng 1 của điện tử Samsung tại thị trường Đông Nam Á đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, thị phần cũng giảm từ 27% xuống còn 20%. Trong khi đó, hãng Xiaomi và Transsion đều đạt được sự tăng trưởng vượt bậc, lần lượt là 128% và 190%.Xét theo từng quốc gia cụ thể, hãng Oppo đứng dẫn đầu tại Indonesia, thị trường smartphone lớn nhất Đông Nam Á. Còn tại Philippines, thị trường lớn hai khu vực, hãng Transsion xếp thứ nhất về doanh số điện thoại thông minh bán ra.