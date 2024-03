Liên quân Hàn-Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ cho biết cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (FS) diễn ra từ ngày 4/3 vừa qua đã kết thúc vào chiều ngày 14/3.Cuộc tập trận lần này được tiến hành dựa trên kịch bản phản ánh mối uy hiếp và tình hình an ninh đã có sự thay đổi sau bài học từ các cuộc chiến tranh gần đây. Liên quân Hàn-Mỹ đã diễn tập các nội dung tác chiến đa dạng như trên biển, trên mặt đất, trên không, không gian mạng, tài sản vũ trụ; đặt trọng tâm vào việc vô hiệu hóa mối uy hiếp từ hạt nhân Bắc Triều Tiên.Lần này, quân đội Hàn-Mỹ đã áp dụng khái niệm tác chiến đối phó với mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc mà hai nước đang phát triển vào quá trình diễn tập, nhằm răn đe, phòng ngừa Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài liên quân hai nước, 12 nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc trong đó có Australia, Canada, Pháp, Anh cũng tham gia diễn tập.Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, Bắc Triều Tiên có nhiều động thái nhằm kiềm chế hai nước Hàn-Mỹ, như Chủ tịch Kim Jong-un thị sát cuộc diễn tập bắn pháo trong hai ngày 6-7/3, cuộc diễn tập xe tăng vào ngày 13/3. Song nhìn chung, miền Bắc khá im ắng, không phóng tên lửa đạn đạo, một hành động vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.