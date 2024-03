Photo : KBS News

Tòa án phúc thẩm Montenegro ngày 20/3 (giờ địa phương) đã bác kháng cáo của phía luật sư ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhà sáng lập công ty Terraform Labs chuyên phát hành tiền điện tử TerraUSD và Luna, và công nhận phán quyết của Tòa án cấp cao về quyết định dẫn độ Kwon về Hàn Quốc.Thông tin trên được công bố trên trang chủ của Tòa án phúc thẩm Montenegro vào cùng ngày. Với việc Tòa án phúc thẩm y án sơ thẩm, thủ tục tư pháp liên quan đến việc dẫn độ trùm tiền ảo Do Kwon của Tòa án Montenegro đã kết thúc. Lý do mà phía ông Kwon kháng cáo không được tiết lộ.Hội đồng xét xử giải thích việc Tòa án cấp cao quyết định dẫn độ ông Kwon về Hàn Quốc được đưa ra dựa trên căn cứ rằng yêu cầu dẫn độ của phía Hàn Quốc sớm hơn so với phía Mỹ.Ông Kwon Do-hyung là nhân vật chủ chốt trong vụ TerraUSD và Luna rớt giá thê thảm, khi đang lẩn trốn thì bị bắt giữ tuyên 4 tháng tù giam và đang thụ án tại Montenegro với hành vi sử dụng hộ chiếu giả. Sau khi mãn hạn tù vào ngày 23/3 tới, Kwon dự kiến sẽ lên máy bay về Hàn Quốc vào cùng ngày hoặc 24/3. Bộ Tư pháp Montenegro sẽ gửi thông báo chính thức tới Bộ Tư pháp của Hàn Quốc về việc đưa Kwon về nước. Hai bên sẽ trao đổi cụ thể về lịch trình và thủ tục dẫn độ.Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP (Mỹ), luật sư biện hộ cho "trùm tiền ảo" Kwon tại Montenegro bày tỏ sự hài lòng đối với quyết định của Tòa án phúc thẩm. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) đánh giá với quyết định lần này của tòa án, ông Kwon và phía luật sư của mình xem như đã chiến thắng bởi nếu được dẫn độ về Hàn Quốc thì sẽ chịu mức xử phạt nhẹ hơn so với Mỹ. Song dù được dẫn độ về quê nhà, Chính phủ Seoul cũng có khả năng sẽ đàm phán với Washington để Kwon bị xét xử tại Mỹ trước. Bởi Mỹ có quyền lực mạnh mẽ để tịch thu tài sản của ông Kwon trên toàn thế giới, và có thể nhận được sự thỏa thuận chia sẻ với phía Hàn Quốc.