Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị giải trừ quân bị Liên hợp quốc diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/3 (giờ địa phương), đại diện các nước Mỹ, Pháp, Nhật Bản đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích hoạt động hạt nhân, khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đáp lại, Tham tán Phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Geneva Ju Yong-chol nhấn mạnh Bình Nhưỡng chưa từng một lần công nhận nghị quyết của Hội đồng bảo an. Năng lực hạt nhân hùng mạnh là một lựa chọn bất khả kháng của miền Bắc để bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, nước này sẽ tiếp tục tăng tốc đẩy mạnh năng lực phòng thủ.Tới lượt mình, Hàn Quốc chỉ trích thái độ coi thường luật pháp quốc tế của Bắc Triều Tiên. Tham tán Phái đoàn Hàn Quốc tại Geneva Kim Il-hoon nhắc lại rằng nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an đã được tất cả các nước thành viên thường trực nhất trí thông qua một cách toàn diện, mang tính ràng buộc pháp lý với tất cả các nước thành viên căn cứ theo Hiến chương Liên hợp quốc.Quan chức Hàn Quốc chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang đổ trách nhiệm cho "chính sách thù địch" của phương Tây, điều vốn không hề tồn tại. Việc theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách mù quáng sẽ chỉ khiến miền Bắc tự làm suy yếu nền an ninh của chính mình. Tham tán Kim nhấn mạnh mặc dù Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục im lặng trước đề xuất đối thoại vô điều kiện của Hàn Quốc, nhưng Seoul vẫn đang mở rộng cánh cửa ngoại giao và đối thoại với Bình Nhưỡng.Sau phát biểu của Tham tán Kim, phía Bắc Triều Tiên đã đề nghị được phản biện. Tham tán Ju Yong-chol chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ huy động nhiều tài sản chiến lược của Washington tới khu vực quanh bán đảo Hàn Quốc, kích động chiến tranh. Bình Nhưỡng sẽ không thỏa hiệp về quyền tự vệ, một vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia.Ông Yu nói thêm Bắc Triều Tiên không quan tâm tới bất cứ cuộc đối thoại nào với miền Nam. Tham tán Kim lấy làm tiếc vì điều này, kêu gọi miền Bắc mau chóng đáp lại đề nghị đối thoại, ngoại giao.