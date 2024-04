Tokyo phủ nhận thông tin Washington đang cân nhắc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Nội các kiêm người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản Hayashi Yoshimasa ngày 1/4 khẳng định lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật hiện vẫn chưa được quyết định.Một ngày trước, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đã dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết Chính phủ Mỹ đang cân nhắc phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra tại Washington vào tháng 7 năm nay.Kyodo dự đoán chủ đề nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ là tăng cường tư thế phòng thủ và chia sẻ thông tin giữa quân đội Hàn-Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, mở rộng hợp tác an ninh mạng, việc Nga tấn công Ukraine và gia tăng hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên.Bên cạnh đó, hãng tin này nhận định Chính phủ Washington có ý định hợp tác an ninh và kinh tế với Seoul và Tokyo, như thiết lập chuỗi cung ứng vật tư quan trọng về chíp bán dẫn, hòng gây sức ép về mặt kinh tế lên Trung Quốc.Báo Sankei của Nhật Bản cũng đưa tin cho biết Chính phủ Mỹ đang cân chỉnh lịch trình với phía Chính phủ Nhật Bản, để mời Thủ tướng Kishida tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra ở Trại David (bang Maryland, Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo ba nước đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ba bên ít nhất mỗi năm một lần. Đến tháng 11 năm ngoái, lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật đã nhóm họp tại San Francisco nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Vào ngày 20/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tham dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ 3 do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chủ trì.