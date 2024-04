Seoul sắp công bố lệnh cấm vận mới với tàu thuyền, cá nhân và tổ chức của Nga

Photo : KBS News

Trong ngày 3/4, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố lệnh cấm vận mới với hai tổ chức và hai cá nhân của Nga dính líu tới việc xuất khẩu lao động Bắc Triều Tiên và hai tàu của Nga liên quan đến việc vận tải vật tư quân sự của miền Bắc.Theo nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các hoạt động hợp tác quân sự với miền Bắc, như giao dịch vũ khí Nga-Triều bị nghiêm cấm. Các nước thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ phải trục xuất lao động người Bắc Triều Tiên tại nước mình về nước.Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai tàu bị liệt vào danh sách cấm vận lần này là tàu chở container, đã vận chuyển vật tư quân sự qua lại giữa Nga và Bắc Triều Tiên.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi về khả năng Nga cung cấp gì đó cho Bắc Triều Tiên để đổi lấy việc miền Bắc xuất khẩu vũ khí cho Matxcơva, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hoặc đe dọa tới an ninh của Hàn Quốc. Seoul sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp tiếp theo nếu cần thiết.Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Intellekt của Nga và Tổng giám đốc công ty này là ông Sergey Mikhaylovich Kozlov cũng nằm trong danh sách cấm vận của Seoul, do đã cung cấp hồ sơ lý lịch cần thiết cho nhân lực công nghệ thông tin của miền Bắc hoạt động tại Nga, và hỗ trợ hoạt động huy động ngoại tệ của Viện khoa học quốc phòng miền Bắc.Tiếp theo là công ty Sodeistvie và Tổng giám đốc công ty này là Aleksandr Fyodorovich Panfilov cũng bị liệt vào danh sách cấm vận, do dính líu tới hoạt động xuất khẩu lao động miền Bắc sang Nga, như lách luật để hỗ trợ hồ sơ, nhập cảnh.Theo báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phát hành vào cuối tháng 3, trong vòng hai năm gần đây, Tòa án Nga ghi nhận 250 trường hợp nghi ngờ tuyển dụng trái phép lao động miền Bắc.Chính phủ Hàn Quốc hối thúc Nga dừng ngay hợp tác trái phép với Bắc Triều Tiên, trong đó có hợp tác quân sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an; làm tròn nghĩa vụ là một nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an. Seoul khẳng định sẽ cùng cộng đồng quốc tế đối phó cứng rắn với các hành vi này.