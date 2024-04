Nga lấy làm tiếc về lệnh cấm vận của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3/4 (giờ địa phương) đưa ra lập trường lấy làm tiếc về việc Hàn Quốc cấm vận với công dân và doanh nghiệp nước này, gọi đây là một "bước đi không thân thiện". Bà Zakharova cảnh báo động thái này của Seoul sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương, đáp lại Nga cũng sẽ có biện pháp đối phó.Một ngày trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố lệnh cấm vận với 2 tàu của Nga dính líu tới hoạt động vận tải vật tư quân sự Nga-Triều, và 2 doanh nghiệp, 2 cá nhân của nước này hỗ trợ hoạt động xuất khẩu lao động của Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Seoul công bố lệnh cấm vận riêng với tàu, cá nhân và doanh nghiệp của Nga liên quan tới miền Bắc.Người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh Nga và Bắc Triều Tiên đang phát triển quan hệ theo đúng luật pháp quốc tế và nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong phạm vi không gây hại tới an ninh của Seoul, qua đó bác bỏ nghi ngờ hai nước giao dịch vật tư quân sự.Bà Zakharova chỉ ra rằng quan hệ Hàn-Nga đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do sai lầm của Hàn Quốc dưới sự hỗ trợ từ Mỹ. Matxcơva thất vọng trước bước đi lần này của Seoul vì lựa chọn giải quyết một vấn đề phức tạp trên bán đảo Hàn Quốc bằng cách thức không hiệu quả là cấm vận và gây sức ép. Nga hối thúc Hàn Quốc xem xét lại thái độ này, cân nhắc tới lo ngại hợp pháp của tất cả các bên đương sự để quay lại tìm kiếm giải pháp chung theo hướng chính trị, ngoại giao.