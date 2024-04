Đại sứ miền Bắc cảm ơn Nga đã phủ quyết gia hạn nhiệm kỳ Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Truyền thông Nga như hãng thông tấn Tass ngày 3/4 (giờ địa phương) đưa tin Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song bày tỏ cảm ơn về việc Matxcơva dùng quyền phủ quyết dự thảo gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đại sứ Kim nhấn mạnh miền Bắc chưa từng bao giờ công nhận hoạt động của Ủy ban cấm vận hay các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với nước này.Ngày 28/3 vừa qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành biểu quyết về việc gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Có 13 trong số 15 nước thành viên Hội đồng bảo an đã bỏ phiếu tán thành, Trung Quốc bỏ phiếu trắng, Nga đã bỏ phiếu chống. Theo quy định của Hội đồng bảo an, chỉ cần một trong 5 nước thành viên thường trực bỏ phiếu trống là dự thảo sẽ bị phủ quyết. Theo đó, hoạt động giám sát thực thi lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an với Bắc Triều Tiên của Ban chuyên gia sẽ chấm dứt vào ngày 30/4 tới.Nga giải thích lý do phủ quyết là vì dự thảo lần này không phản ánh yêu cầu của Matxcơva về việc bổ sung thêm điều khoản hết hiệu lực với các lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phần lớn giới phân tích đều cho rằng lý do Nga phủ quyết là bởi nước này sẽ ở thế khó nếu Ban chuyên gia tiếp tục hoạt động, liên quan tới giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên.Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/3 vừa qua đưa ra lập trường rằng nước này không thể đứng yên nhìn các biện pháp cực đoan, tức lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an, đang bị biến tướng trở thành một loại vũ khí tùy tiện, xử phạt với một quốc gia nhất định.