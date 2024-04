Hàn Quốc chia buồn với Đài Loan về thiệt hại do động đất

Photo : KBS News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk ngày 4/4 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân thiệt mạng cùng gia quyến và những người bị thương trong trận động đất phía Đông Đài Loan.Seoul lấy làm tiếc về những thiệt hại về người và tài sản do trận động đất gây ra, cầu chúc Đài Loan sớm khắc phục thiệt hại, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng để hỗ trợ cần thiết cho công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại.Vào ngày 3/4 vừa qua, Đài Loan đã hứng chịu một trận động đất mạnh hơn 7 độ richter khiến 9 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.Người phát ngôn Lim cho biết có 6 người Hàn Quốc đã bị cô lập do trận động đất, nhưng hiện đều đã được sơ tán tới nơi an toàn.