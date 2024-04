Nợ quốc gia của Hàn Quốc năm 2023 xác lập mức cao kỷ lục mới

Photo : 연합뉴스 TV

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết "Báo cáo quyết toán quốc gia năm tài khóa 2023" đã được thẩm định và thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 11/4.Trong năm ngoái, nợ quốc gia mà Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương có nghĩa vụ phải trả là 1.126.700 tỷ won (826 tỷ USD), tăng 59.400 tỷ won (43,54 tỷ USD) so với một năm trước. Nợ quốc gia vượt 1,1 triệu tỷ won trong năm ngoái, sau lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ won trong báo cáo quyết toán năm 2022.Mặc dù vậy, quy mô tăng nợ quốc gia năm 2023 đã giảm so với mức tăng 123.400 tỷ won (90,4 tỷ USD) của năm 2020, 124.100 tỷ won (90,9 tỷ USD) của năm 2021 và 97.000 tỷ won (71,1 tỷ USD) của năm 2022 (theo tỷ giá hiện hành).Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 50,4%, tăng 1%, lần đầu vượt mốc 50% kể từ năm 1997.Quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích nợ quốc gia vẫn tiếp tục tăng mỗi năm là do thâm hụt ngân sách tích tụ suốt thời gian. Bất chấp nguồn thu từ thuế giảm trong năm ngoái, nợ quốc gia vẫn được quản lý trong phạm vi định sẵn thông qua tận dụng ngân sách, mà không cần phải phát hành thêm trái phiếu Nhà nước.Nợ quốc gia nếu tính gộp cả khoản tiền lương hưu mà Chính phủ phải chi trả trong thời gian tới sẽ là 2.439.300 tỷ USD (1.788,9 tỷ USD), tăng 11,33 tỷ won (83,1 tỷ USD) so với năm trước. Tài sản ròng (tài sản quốc gia trừ đi nợ) đạt 575.200 tỷ won (422,1 tỷ USD), tăng 67.600 tỷ won (49,6 tỷ USD) so với năm 2022.Tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm ngoái là 573.900 tỷ won (42 tỷ USD), giảm 43.900 tỷ won so với một năm trước. Tổng chi đạt 610.700 tỷ won (44,7 tỷ USD), giảm 71.700 tỷ won (52,5 tỷ USD). Theo đó, cán cân tài chính tổng hợp thâm hụt 36.800 tỷ won (26,9 tỷ USD).Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 87.000 tỷ won (63,8 tỷ USD), chiếm 3,9% GDP.