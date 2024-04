Lao động có việc làm tháng 3/2024 tăng ít nhất trong vòng ba năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/4 công bố trong tháng 3, số lao động có việc làm trên 15 tuổi đạt 28.396.000 người, tăng 173.000 người so với một năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất sau hơn 3 năm, kể từ lần giảm 473.000 lao động vào tháng 2/2021, thời điểm bùng phát dịch COVID-19.Quy mô tăng lao động có việc làm từng đạt đỉnh điểm 1.135.000 người vào tháng 1/2022, sau đó thu hẹp dần, duy trì ở ngưỡng tăng từ 200.000 tới 300.000 người cho tới tháng 2 năm nay.Cục Thống kê giải thích quy mô tăng lao động có việc làm trong tháng 3 thu hẹp là bởi hiệu ứng cơ sở, do lao động có việc làm cùng kỳ năm ngoái đã tăng mạnh. Ngoài ra còn do lao động lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm mạnh trước sự ảnh hưởng của nhiệt độ xuống thấp trong tháng 3.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm là thanh niên (15-29 tuổi) giảm 131.000 người, mức giảm sâu nhất. Tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên là 45,9%, giảm 0,3% so với một năm trước, quay lại xu hướng giảm sau 6 tháng. Cục Thống kê phân tích sự sụt giảm này là do các doanh nghiệp gần đây có xu hướng tuyển dụng lao động đã có kinh nghiệm, ngoài 30 tuổi.Lao động có việc làm độ tuổi 40 giảm 79.000 người, do sự đình trệ của lĩnh vực bán buôn bán lẻ, ngành xây dựng. Ngược lại, lao động trên 60 tuổi lại tăng 233.000 người. Lao động độ tuổi 30 và 50 tuổi cũng tăng lần lượt 91.000 người và 59.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 62,4%, tăng 0,2% so với một năm trước, mức cao nhất xét riêng trong tháng 3 kể từ khi có thống kê liên quan vào tháng 7/1982.Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15-64 tuổi theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,1%, cũng là mức cao nhất xét trong các tháng 3 kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 1989.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 892.000 người, tăng 52.000 người so với một năm trước, xu hướng tăng 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp là 3%, tăng 0,1% so với cùng kỳ 2023.