Tốc độ hồi phục kinh tế Hàn Quốc tháng 3 có sự chênh lệch giữa các lĩnh vực

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/4 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá nền kinh tế vẫn đang có chiều hướng hồi phục, tập trung ở lĩnh vực sản xuất chế tạo và xuất khẩu; tỷ lệ tuyển dụng duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục giữa các lĩnh vực trong nền kinh tế lại có sự chênh lệch.Cụ thể, sản xuất chế tạo và xuất khẩu vẫn đang hồi phục vững chắc nhờ sự cải thiện của ngành chíp bán dẫn. Sản xuất chế tạo tháng 2 đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, duy trì xu hướng tăng 7 tháng liên tiếp.Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu tăng 3,1%, 6 tháng tăng liên tiếp. Ngược lại, doanh số bán lẻ tháng 2 chỉ tăng 0,9%. Lượng thanh toán qua thẻ tại các trung tâm thương mại và doanh thu của các cửa hàng giảm giá tăng lần lượt 2,8% và 6,9%. Trong khi đó, doanh số nội địa xe ô tô sản xuất trong nước giảm 12,7%.Trong tháng trước, giá dầu Dubai ở mức bình quân 84,2 USD/thùng, cao hơn hai tháng trước đó, được phân tích là do các nước sản xuất dầu mỏ lớn giảm sản lượng xuất khẩu và vụ cơ sở lọc dầu của Nga bị máy bay mini không người lái (drone) của Ukraine tấn công.Do giá dầu quốc tế tăng, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng tiếp tục đà tăng. Giá xăng bình quân trong nước tháng 3 là 1.639 won (1,2 USD)/lít, cao hơn hai tháng trước. Giá tiêu dùng tháng 3 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước ảnh hưởng bởi giá dầu quốc tế tăng trong tháng 2 và giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng.Tuy nhiên, Chính phủ nhận định đà giảm giá tiêu dùng đang chững lại, bất ổn địa chính trị đang tiếp tục khiến giá cả nguyên vật liệu biến động. Do đó, Chính phủ sẽ đặt trọng tâm vào việc bình ổn sớm giá tiêu dùng, hồi phục nền kinh tế một cách cân bằng.