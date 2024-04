Hàn Quốc và Mỹ xác nhận kế hoạch diễn tập bàn tròn giả định tình huống Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 24 tại thủ đô Washington vào ngày 11/4 (giờ địa phương), thảo luận về kế hoạch diễn tập bàn tròn (TTX), giả định tình huống Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, trong khuôn khổ tăng cường đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ miền Bắc.Tại cuộc đối thoại, Seoul và Washington đã nhất trí duy trì các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, để có thể đối phó ngay lập tức với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng trên bán đảo Hàn Quốc.Hai bên cùng chung nhận định rằng cần thiết phải cải thiện các điều kiện tập trận để quân đội Hàn-Mỹ có thể diễn tập như khi xảy ra chiến tranh thực tế, như cùng sử dụng cơ sở vật chất và không phận của Hàn Quốc.Seoul và Washington cũng nhất trí về việc sử dụng năng lực khoa học công nghệ của hai nước để hiện đại hóa hơn nữa năng lực đồng minh. Hai nước khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực không gian thông qua Hội nghị hợp tác vũ trụ quốc phòng (SCWG) Hàn-Mỹ, đồng thời đánh giá vệ tinh trinh sát quân sự Seoul phóng gần đây đang góp phần vào năng lực trinh sát và giám sát của liên quân Hàn-Mỹ.Bên cạnh đó, Mỹ đã tái xác nhận cam kết phòng vệ cho Hàn Quốc bằng cách tận dụng tất cả các nguồn lực quân sự, bao gồm cả hạt nhân, vũ khí truyền thống, phòng vệ bằng tên lửa, vũ khí phi hạt nhân tiên tiến. Washington cũng tái khẳng định lập trường không chấp nhận bất cứ một cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào Mỹ và các đồng minh, và các cuộc tấn công này sẽ chỉ khiến chính quyền của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đi đến hồi kết.Hai nước đồng tình rằng hợp tác quân sự Nga-Triều đang làm suy giảm nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu; qua đó nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để đối phó.Quan chức hai nước cùng chung nhận định rằng hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là vô cùng quan trọng để có thể đạt được mục tiêu an ninh mà Seoul và Washington cùng chia sẻ trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác với Tokyo, thông qua đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Hội nghị cùng ngày có sự tham gia của các quan chức quốc phòng, ngoại giao hai nước. Phía Hàn Quốc có Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae, phía Mỹ có Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner và Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách khu vực Đông Á Andrew Winternitz.