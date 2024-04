Ba hãng pin Hàn Quốc lọt Top 5 thị phần pin ô tô điện thế giới năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 15/4 của công ty điều tra thị trường năng lượng SNE Research (Hàn Quốc), trong năm ngoái, cả ba nhà sản xuất pin trong nước là LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On đều lọt vào Top 5 thị phần pin xe ô tô điện toàn cầu.Tổng công suất pin ô tô điện bán ra trên toàn thế giới năm 2023 là 865 GWh, với doanh thu là 132 tỷ USD. Trong đó, hãng CATL của Trung Quốc đứng thứ nhất về thị phần doanh thu toàn cầu, chiếm 30,6%; tiếp đến là hãng LG Energy Solution 16,4%. Hãng Samsung SDI đứng thứ 4 với 7,8% thị phần; SK On đứng thứ 5, chiếm 7,5%.Công ty Panasonic của Nhật Bản chiếm 3,6% thị phần xét theo doanh thu, và 4,7% theo công suất pin, đứng thứ 6. Từ vị trí thứ 7 tới thứ 10 là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Trung Quốc.Nếu xét theo tổng công suất pin bán ra thì công ty CATL và BYD của Trung Quốc xếp hai vị trí đầu, với thị phần lần lượt đạt 35,6% và 15,6%. LG Energy Solution đứng thứ 3 với 14,9%, SK On đứng thứ 4 chiếm 6,6%, và Samsung SDI xếp thứ 5 với 5,7%.SNE Research cho biết Top 10 doanh nghiệp đứng đầu về công suất pin chiếm 94% thị phần toàn cầu, trong khi Top 5 chiếm 78,4% thị phần. Các doanh nghiệp đứng đầu đang có sức chi phối thị trường rất lớn, nên cấu trúc này sẽ khó bị phá vỡ trong tương lai gần.Công ty này dự báo tốc độ tăng trưởng của ô tô điện sẽ chững lại cho tới hết năm sau. Do vậy, việc đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định tại châu Âu và Bắc Mỹ trong vòng 2-3 năm tới, để chiếm ưu thế cạnh tranh về giá thành sẽ là lợi thế lớn đối với doanh nghiệp trên thị trường pin trong thời gian tới.