IMF dự báo kinh tế thế giới năm 2024 tăng trưởng 3,2%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 16/4 (giờ địa phương) công bố điều chỉnh về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng 3,2%, cao hơn 0,1% so với dự báo tổ chức này đưa ra vào tháng 1 vừa qua. Kinh tế thế giới năm 2025 cũng được dự báo sẽ tăng trưởng 3,2%.Chuyên gia kinh tế thuộc IMF Pierre-Olivier Gourinchas đánh giá kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng đều và duy trì sức hồi phục đáng ngạc nhiên bất chấp những dự báo bi quan, tỷ lệ lạm phát cũng đang chững lại.Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ quốc tế chỉ ra rằng nếu so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm giai đoạn 2000-2019, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức khá thấp. Những yếu tố tác động được chỉ ra gồm tỷ lệ vay vốn tăng trong khi các nước ngừng biện pháp hỗ trợ tài chính, ảnh hưởng lâu dài bởi đại dịch COVID-19, chiến tranh Nga-Ukraine, đà tăng năng suất sản xuất chững lại, sự chia rẽ về mặt địa chính trị mở rộng.Kinh tế của các nước phát triển được IMF dự báo sẽ tăng từ 1,6% trong năm 2023 lên 1,7% trong năm 2024 và 1,8% vào năm 2025. Cụ thể, kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, khu vực đồng euro đạt tăng trưởng 0,8% trong năm 2024 và 1,5% trong năm 2025.Kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm nay và 1% trong năm sau. Kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 2,3% cả trong năm nay và năm tới. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển được dự báo sẽ đạt 4,2% trong năm 2024 và 2025. Ở khu vực châu Á, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục chững lại ở mức 4,6% năm 2024 và 4,1% năm 2025, do ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản trì trệ. Ấn Độ thì được dự báo đạt tăng trưởng kinh tế ở mức 6,8% trong năm nay nhờ nhu cầu nội địa vững chắc và nguồn lao động tăng.Tỷ lệ lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ giảm từ mức bình quân năm 2023 là 6,8% xuống còn 5,9% vào năm 2024 và 4,5% trong năm 2025. IMF chỉ ra rằng giá năng lượng giảm, gián đoạn chuỗi cung ứng giảm bớt và giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm đã góp phần làm giảm lạm phát. Tuy nhiên, nếu siết chặt hơn nữa xuất khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh giá năng lượng gần đây tăng do xung đột địa chính trị thì có thể đẩy giá hàng hóa tăng lên.Lượng giao thương toàn cầu được dự báo sẽ tăng 3% trong năm nay và 3,3% trong năm tới.