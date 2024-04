Hàn Quốc và Australia nhất trí hợp sức cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

Photo : YONHAP News

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-won và bà Elly Lawson, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách về hoạch định và điều phối chiến lược Bộ Ngoại giao và thương mại Australia, ngày 17/4 đã tổ chức Đối thoại chiến lược Hàn-Australia lần thứ 8 tại Seoul, thảo luận về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác song phương ở lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng.Tại cuộc họp, quan chức hai nước đánh giá Hàn Quốc và Australia đang tăng cường hợp tác cả ở lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Vào tháng 12 năm ngoái, công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng xuất khẩu sang Australia 129 xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích "Redback". Trợ lý Bộ trưởng Lawson kỳ vọng dự án này sẽ trở thành biểu tượng hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của hai nước, và hy vọng hợp tác hữu hảo song phương sẽ được mở rộng hơn trong tương lai.Bên cạnh đó, hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác để phát huy sức mạnh tổng hợp cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc và Australia, hai nước chủ chốt trong khu vực. Quan chức hai nước đồng tình về việc mở rộng hợp tác với các đảo quốc ở Thái Bình Dương và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong quá trình xúc tiến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như tăng cường trao đổi song phương ở lĩnh vực an ninh mạng, hợp tác phát triển và đối phó với biến đổi khí hậu.Hai bên cũng cùng chung nhận định rằng các động thái khiêu khích và chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên, hợp tác quân sự Nga-Triều là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà của cả cộng đồng quốc tế. Do đó, hai nước sẽ tăng cường hợp tác về vấn đề này trên cả phương diện song phương và đa phương.Hàn Quốc và Australia tổ chức Đối thoại chiến lược song phương lần lượt tại Seoul và Canberra từ năm 2012 đến nay. Đối thoại chiến lược Hàn-Australia lần thứ 7 được tổ chức trực tuyến vào tháng 11 năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.