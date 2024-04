Huế nằm trong 6 đô thị nước ngoài được chọn để kiểm chứng dự án thành phố thông minh Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 17/4 công bố đã lựa chọn 6 thành phố làm đối tượng kiểm chứng tại nước ngoài cho dự án mạng lưới thành phố thông minh Hàn Quốc K-City.Dự án mạng lưới K-City là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp ở lĩnh vực thành phố thông minh xuất khẩu ra nước ngoài, hỗ trợ phát triển thành phố thông minh tại nước ngoài nhằm xây dựng một mạng lưới K-City toàn cầu.Thông qua các dự án được lựa chọn, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có thể bắt tay với các thành phố ở nước ngoài để xây dựng và kiểm chứng các dịch vụ thông minh áp dụng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao kỹ thuật số (Digital Twin).6 đô thị được lựa chọn năm nay là Huế (Việt Nam), Jakarta (Indonesia), Puerto Princesa (Philippines), Siem Reap (Campuchia),Verona (Ý) và New Jersey (Mỹ).Tại thành phố Huế, dự án sẽ kiểm chứng về giải pháp quản lý bảo trì các hạ tầng ngầm, sử dụng biển báo tích hợp cho công trình ngầm. Còn tại thành phố Puerto Princesa, dự án sẽ xây dựng thí điểm trung tâm điều hành tổng hợp thành phố thông minh, để cung cấp các dịch vụ quản lý thông minh đối với thiên tai, sự cố. Tại thành phố Siem Reap, dự án sẽ kiểm chứng về dịch vụ chia sẻ phương tiện di chuyển thông minh, còn ở thành phố Verona là kiểm chứng về hệ thống điều khiển giao thông thế hệ mới.Tại New Jersey, nơi thường xuyên xảy ra các tai nạn do mặt đường bị đóng băng vào mùa đông như Hàn Quốc, dự án sẽ kiểm chứng về giải pháp đối phó với hiện tượng này, áp dụng công nghệ phân biệt tình trạng mặt đường dựa trên âm thanh.Bộ Địa chính và giao thông kỳ vọng các công nghệ, dịch vụ thành phố thông minh của Hàn Quốc sẽ đóng góp vào việc giải quyết vấn đề đô thị cho các quốc gia khác, đồng thời giúp ích cho các doanh nghiệp xúc tiến ra thị trường nước ngoài.