Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực ổn định dân sinh

Photo : KBS News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 18/4 đã chỉ đạo toàn bộ các ban ngành Chính phủ phải lắng nghe tiếng nói của người dân, dốc sức giải quyết các vấn đề tồn tại, coi "dân sinh" là ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành quốc gia.Thủ tướng chỉ ra rằng bất ổn quốc tế đang gia tăng do tình hình tại Trung Đông. Chính phủ sẽ tập trung quản lý rủi ro bên ngoài, nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc, dồn toàn lực điều hành quốc gia và ổn định dân sinh.Bên cạnh đó, ông Han chỉ ra rằng dù chính sách tốt như thế nào cũng coi như không có nếu như người dân không hay biết tới chính sách đó. Tất cả các ban ngành, bắt đầu từ người lãnh đạo, phải tích cực trao đổi với người dân để trình bày về chính sách.Liên quan tới kế hoạch rà soát an toàn tiến hành trong vòng hai tháng từ ngày 22/4 đối với các hạ tầng xã hội đã xuống cấp như cầu đường, đập, và các chợ đầu mối truyền thống, cơ sở vui chơi cho trẻ em, Thủ tướng cho biết các đối sách lần này là cơ hội để kiểm tra về các đối sách đối phó với thảm họa, sự cố có đang được triển khai một cách hiệu quả hay không.Ông Han chỉ đạo các ban ngành Chính phủ phải kiểm tra thật kỹ lưỡng, khắc phục ngay khi phát hiện các hạng mục yếu kém. Việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân là giá trị ưu tiên hàng đầu mà Nhà nước cần phải bảo vệ. Do vậy, các ban ngành, chính quyền địa phương đều phải luôn đề cao cảnh giác, không chỉ dừng lại ở việc đối phó một cách hình thức, trì trệ như trong quá khứ.