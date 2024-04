Dân số già chiếm hơn 50% trong số những người làm nông, lâm, ngư nghiệp ở Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/4 công bố kết quả điều tra "Nông lâm ngư nghiệp năm 2023". Tính đến tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc có 999.000 hộ nông dân, 42.000 hộ ngư dân, và 99.000 hộ lâm nghiệp, lần lượt giảm 2,3%, 1,8% và 1,4% so với một năm trước.Tổng dân số làm nông nghiệp là 2.089.000 người, ngư nghiệp là 87.000 người, lâm nghiệp là 204.000 người, giảm lần lượt 3,5%, 4,1% và 2,7%.Trong đó, đáng chú ý là tỷ trọng dân số già ở lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Người trên 65 tuổi chiếm 52,6% trên tổng dân số làm nông nghiệp, 48% trên tổng dân số làm ngư nghiệp và 52,8% trên tổng dân số làm lâm nghiệp; tăng lần lượt 2,8%, 3,8% và 4% so với năm 2022.Đây là lần đầu tiên dân số cao tuổi chiếm trên 50% tổng dân số nông, lâm, ngư nghiệp trong lịch sử thống kê liên quan từ những năm 1948, 1949. So với tỷ lệ dân số già trên tổng dân số Hàn Quốc năm ngoái (18,2%) thì tỷ lệ dân số cao tuổi ở khu vực nông thôn cao gấp ba lần.Cục Thống kê quốc gia giải thích điều này là do ảnh hưởng của việc giới trẻ đang dần rời khỏi các khu vực nông thôn, làng chài, canh tác rừng. Tỷ lệ dân số già ở lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa trong thời gian tới.