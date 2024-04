Phó Thủ tướng Hàn Quốc bày tỏ lập trường phản đối việc lập ngân sách bổ sung

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ tham dự Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok đã gặp gỡ báo giới vào ngày 18/4 (giờ địa phương), bày tỏ lập trường phản đối đề nghị lập ngân sách bổ sung mà đảng đối lập Hàn Quốc đưa ra gần đây. Ông Choi cho rằng vai trò của tài chính hiện tại nên đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ dân sinh, hay người yếu thế trong xã hội, thay vì nhằm đối phó với sự trì trệ của nền kinh tế.Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngân sách năm nay ngay từ đầu đã được phân bổ vào lĩnh vực phúc lợi, dân sinh nhiều hơn so với trước. Thông thường, ngân sách bổ sung chỉ được lập khi nền kinh tế suy thoái.Liên quan tới tình hình giá cả tăng cao gần đây, ông Choi nhận định vật giá cơ bản của Hàn Quốc vẫn "ổn định" hơn so với các nước khác. Mặc dù còn nhiều yếu tố bất ổn và xem xét thêm tình hình, song vật giá cơ bản vẫn đang tiếp tục ổn định nên khả năng giá cả sẽ giảm và dần bình ổn trong nửa cuối năm, đúng như dự đoán ban đầu.Đặc biệt, về giá hành lá tăng đột biến, Phó Thủ tướng chỉ ra đây là do vấn đề cải thiện cơ cấu phân phối nông sản. Chính phủ đang nỗ lực để nhanh chóng cải thiện chế độ, bao gồm cả thị trường bán buôn trực tuyến, đồng thời lập và thi hành phương án tăng cường sức cạnh tranh của ngành công nghiệp cây ăn quả.Mặt khác, ông Choi cho biết Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ đà tăng của tỷ giá hối đoái won/USD và đang có kế hoạch đối phó theo từng tình huống. Trong trường hợp cần thiết, Seoul sẽ gửi thông điệp ra thị trường ngoại hối thông qua hợp tác quốc tế, tương tự như cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Hàn-Mỹ-Nhật hay Hàn-Nhật vừa qua.Về tính cần thiết của Hợp đồng hoán đổi tiền tệ, Phó Thủ tướng cho rằng đây là một công cụ đối phó khi thiếu khả năng thanh khoản. Thị trường ngoại hối ở thời điểm hiện tại không thiếu năng lực thanh khoản mà đang chịu tác động từ môi trường kinh tế thế giới.