Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan 2024 trình chiếu 136 tác phẩm đến từ nhiều nước

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan (BISFF) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/4 và kéo dài tới hết ngày 30/4. Các tác phẩm được mời tham dự sẽ được trình chiếu tại Trung tâm điện ảnh Busan (quận Haeundae) và Nhà hát Corner thuộc Art Cinema của ngân hàng Busan (quận Jung).Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan là sự kiện phim ngắn quốc tế có quy mô lớn nhất Hàn Quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 1980, năm nay là lần thứ 41.Chính quyền thành phố Busan, nhà tài trợ liên hoan phim, ngày 22/4 cho biết chủ đề liên hoan phim năm nay là "Điện ảnh và hiện thực", giới thiệu về nhiều tác phẩm điện ảnh 3D, điện ảnh thực nghiệm, điện ảnh hai chiều.Trong số 3.682 tác phẩm đến từ 116 nước tham gia, có 136 phim của 43 nước được trình chiếu. Trong số này, có 39 tác phẩm cạnh tranh hạng mục quốc tế và 20 tác phẩm hạng mục trong nước. Ba tác phẩm trình chiếu trong lễ khai mạc ngày 25/4 là "Diving" của Ý, "Cross My Heart and Hope to Die" của Philippines, và "My Mother's Story" của Hàn Quốc.Ngoài ra, tại liên hoan phim năm nay cũng trình chiếu nhiều tác phẩm phim ngắn đa dạng của Ý, do Ý là nước khách mời nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.Liên hoan phim sẽ tổ chức nhiều chương trình đa dạng để giới thiệu về phim ngắn của các nước trên toàn thế giới, bố trí các buổi hội thảo về điện ảnh truyền thông mới, trải nghiệm truyền thông mới. Tại lễ bế mạc diễn ra vào 7 giờ tối ngày 30/4 sẽ công bố 12 tác phẩm nhận giải ở 4 hạng mục.Liên hoan phim ngắn quốc tế Busan là liên hoan phim đầu tiên trong nước được công nhận chính thức bởi Viện Hàn lâm Mỹ. Tác phẩm nhận giải thưởng cao nhất ở hạng mục cạnh tranh quốc tế và trong nước sẽ tự động được đề cử tại Giải Oscar ở hạng mục "Phim ngắn hay nhất" (Best Live Action Short Film) và "Phim hoạt hình ngắn hay nhất" (Best Animated Short Film).