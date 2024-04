Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường ủng hộ "giải pháp hai nhà nước" đối với Palestine và Israel, và cho biết đã bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an về khuyến nghị Palestine gia nhập Liên hợp quốc.Liên quan đến vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích Seoul trước đây cũng phải đợi 42 năm mới được gia nhập vào Liên hợp quốc, nên hơn ai hết rất thấu hiểu khát vọng gia nhập tổ chức này của Palestine. Việc Hàn Quốc bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an là nhằm phản ánh sự đồng cảm này.Theo quan chức trên, trong thời gian qua cộng đồng quốc tế vẫn luôn ủng hộ "giải pháp hai nhà nước", một phương án nhằm giải quyết vĩnh viễn tình trạng tranh chấp tại khu vực này. Việc Hàn Quốc bỏ phiếu thuận là nhằm tái xác nhận sự ủng hộ, và thể hiện rõ ràng lập trường cần gia tăng thêm động lực cho tiến trình chính trị đối với giải pháp này. Điều này còn thể hiện quyết tâm của Seoul trong việc sẽ đóng vai trò làm cầu nối và tích cực can dự cùng với Nhóm Nam bán cầu (Global South), gồm các nước đang phát triển ở khu vực Nam bán cầu.Vào ngày 18/4 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an đã tiến hành biểu quyết dự thảo nghị quyết khuyến nghị Palestine gia nhập Liên hợp quốc. Tuy nhiên, dự thảo đã không được thông qua do Mỹ dùng quyền phủ quyết, trong khi 12 nước thành viên Hội đồng bảo an, trong đó có Hàn Quốc, đã bỏ phiếu tán thành.Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho biết sẽ mời Đại sứ tại Israel của 12 nước trong đó có Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malta, Slovakia, Ecuador, truyền đạt sự phản đối mạnh mẽ về vấn đề việc nghị quyết trên bị phủ quyết. Vào năm 2011, Palsetine từng xin gia nhập làm nước thành viên Liên hợp quốc, nhưng không thành do Mỹ phủ quyết. Sau đó, Palestine được công nhận tư cách nước quan sát viên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ năm 2012 đến nay.