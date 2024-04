Cựu phóng viên AP đưa tin đầu tiên về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 qua đời

Photo : YONHAP News

Cựu phóng viên hãng tin AP (Mỹ) Terry Anderson, người đầu tiên cho cả thế giới biết về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 tại Hàn Quốc, đã qua đời vào ngày 21/4 (giờ địa phương) ở tuổi 76, tại ngôi làng Greenwood Lake, bang New York, Mỹ.Ông Terry Anderson sinh năm 1947, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông nhập ngũ Thủy quân lục chiến và chiến đấu trong chiến tranh tại Việt Nam. Sau đó, ông trở về nước, theo học đại học chuyên ngành báo chí và chính trị, rồi trở thành phóng viên của hãng tin AP. Cựu nhà báo trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc vì là người trực tiếp đến hiện trường, đưa tin về Phong trào vận động dân chủ 18/5 tại Gwangju.Vào năm 2020, Nhóm xúc tiến khôi phục Văn phòng tỉnh Nam Jeolla cũ thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc đã công bố cho công chúng về bài báo do ông Anderson viết khi đưa tin về phong trào dân chủ tại Gwangju từ ngày 22-27/5 năm 1980. Bài báo đã ghi lại sự thật về phong trào Gwangju, trái với công bố của Chính phủ Hàn Quốc thời đó khi gọi đây là "cuộc bạo động Gwangju".Trong bài báo, ông Anderson ghi lại rằng trong một cuộc trao đổi với phóng viên, người dân Gwangju cho biết các cuộc biểu tình ban đầu khởi phát trong hòa bình, nhưng sau đó đã chuyển thành cuộc phản kháng kịch liệt khi lực lượng quân đổ bộ từ trên không đàn áp dã man những người biểu tình bằng súng trường và lưỡi lê vào ngày 18-19/5 năm 1980.Trong cuốn sách "AP, Những nhân chứng lịch sử" (tựa gốc tiếng Anh: "AP Foreign Correspondents in Action: World War II to the Present" (2015)) được phát hành tại Hàn Quốc vào năm 2020, cựu phóng viên Anderson tiết lộ rằng ông đã lùng sục khắp thành phố Gwangju và để ghi lại sự thật và đếm những thi thể ngay trước mắt mình, trong khi quân đội giới nghiêm cho biết có ba kẻ bạo loạn đã chết. Ông Anderson cho biết đã đếm được 179 thi thể chỉ ở một địa điểm trong ngày đầu tiên đặt chân tới Gwangju.