Lao động Bắc Triều Tiên tham gia dự án phim hoạt hình của Mỹ, Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 22/4 (giờ địa phương) công bố phát hiện được một số nhân lực doanh nghiệp sản xuất phim hoạt hình của Bắc Triều Tiên đã tham gia với vai trò là nhà thầu phụ vào dự án phim hoạt hình do Mỹ và Nhật Bản sản xuất.Trang web này cho biết thông tin trên có trong một máy chủ điện toán đám mây của miền Bắc, có thể xem file bên trong máy chủ mà không cần mật khẩu do bị lỗi thiết lập từ cuối năm ngoái.Một số bức tranh trong file công việc được đăng lên máy chủ có liên quan tới dự án mới nhất của công ty sản xuất phim hoạt hình của Mỹ và Nhật Bản, trong đó các dòng lệnh tiếng Trung được dịch sang chữ tiếng Hàn Hangeul.Điều này cho thấy đơn vị sản xuất phim hoạt hình của Bắc Triều Tiên đã thầu lại công việc của nhà thầu phụ Trung Quốc. Một số địa chỉ IP được truy cập từ khu vực phía Đông Bắc Trung Quốc, như thành phố Đan Đông, Đại Liên, Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh). Khu vực này là cứ điểm hoạt động của người lao động công nghệ thông tin (IT) miền Bắc tại nước ngoài.Mặc dù đơn vị đối tác phía Bắc Triều Tiên không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng đó là Xưởng phim hoạt hình 26/4 có trụ sở tại Bình Nhưỡng. Xưởng phim này còn được biết đến là Xưởng phim Khoa học và giáo dục (SEK Studio), được thành lập vào năm 1957, bắt đầu sản xuất phim hoạt hình từ năm 1960, là đối tượng nằm trong danh sách cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ.Tuy nhiên, trang web "38 vĩ độ Bắc" cho biết không có chứng cứ nào cho thấy đơn vị sản xuất Mỹ và Nhật Bản biết về việc nhà sản xuất phim hoạt hình của Bắc Triều Tiên thầu lại dự án của mình. Trang web nhấn mạnh điều này cho thấy việc kiểm chứng với người lao động thầu phụ là hết sức khó khăn đối với doanh nghiệp nước ngoài.Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã nhận thức được vấn đề trên, chỉ thị cho các doanh nghiệp nước mình phải hết sức chú ý kiểm tra lý lịch của người lao động đơn vị thầu phụ, tránh tuyển dụng nhầm người lao động IT của miền Bắc, vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.