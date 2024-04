Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/4 (giờ địa phương) đã phát hành "Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2023", trong đó chỉ ra rằng tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vẫn chưa hề có sự cải thiện nào trong thời gian qua.Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo đánh giá về tình hình nhân quyền ở các nước, trong đó bao gồm cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Đây là báo cáo thứ 4 dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.Xét về tổng thể, nội dung báo cáo lần này tương tự với báo cáo trước đó, đánh giá tình trạng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại miền Bắc vẫn chưa hề có sự cải thiện nào trong năm qua.Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê các hành vi vô nhân đạo diễn ra tại Bắc Triều Tiên như giết người tùy tiện, trái phép, cưỡng bức mất tích, tra tấn, cưỡng chế điều trị y tế, tự ý bắt bớ, giam cầm, và các hành vi dã man ở các cơ sở giam giữ. Ở miền Bắc, nhân quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do di chuyển, tự do lập hội, hoàn toàn không được bảo đảm.Đặc biệt, văn kiện này dẫn lời làm chứng của những người tị nạn miền Bắc, báo cáo của các tổ chức phi Chính phủ, Liên hợp quốc, chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên tử hình trên diện rộng với các tù nhân chính trị, người đào tẩu mà không hề tiến hành phiên tòa chính thức hay quy trình hợp pháp.Phụ nữ mang thai bỏ trốn nhưng bị trục xuất về nước, phụ nữ mang thai có rủi ro thai nhi bị dị dạng, phụ nữ mang thai do bị cưỡng hiếp trong trại giam, thì sẽ bị cưỡng ép phá thai. Nhiều phạm nhân bị mất mạng trong tù do bị tra tấn, bệnh tật hoặc chết đói. Trong các trại giam ở miền Bắc vẫn ngang nhiên diễn ra các hành vi tra tấn dã man, cai ngục mặc nhiên đánh đập tù nhân, bạo hành tình dục với tù nhân nữ.Chính quyền nước này còn bắt ép người dân thường phải chứng kiến và theo dõi các vụ tử hình công khai. Trong thời gian đại dịch, số vụ tử hình có chiều hướng giảm, nhưng lại đang tăng mạnh thời gian gần đây. Trong tháng 9 năm ngoái, có 9 người bị tử hình do giết mổ và bán bò đã được đăng ký là tài sản quốc gia. Đã có tổng cộng 25.000 người dân thường chứng kiến các vụ xử tử này.Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính tại Bắc Triều Tiên, có khoảng từ 80.000 người tới 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ, trong khi một số tổ chức phi Chính phủ ước tính con số có thể lên tới 200.000 người. Người dân miền Bắc chỉ cần có hành động nhỏ như ngồi lên tờ báo có in hình lãnh tụ, đề cập nói xấu lãnh tụ, bôi bẩn ảnh gia đình lãnh tụ, cũng có thể bị coi là tù nhân chính trị.Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang ngăn chặn người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận được quy định trong Hiến pháp, ngang nhiên kiểm duyệt ngôn luận, hạn chế nghiêm ngặt người dân truy cập internet.