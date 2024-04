Photo : YONHAP News

Trong vòng từ ngày 23-25/4 (giờ địa phương), Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) tại Hawaii (Mỹ).Phái đoàn Hàn Quốc do Trưởng đoàn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-woo dẫn đầu cùng các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và tài chính, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA).Phía Mỹ do bà Linda Specht, cố vấn cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, cùng các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.Lần này, hai bên sẽ đàm phán về mức gánh vác của Seoul với chi phí đồn trú của quân đội Mỹ sau năm 2026.Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap Hàn Quốc vào ngày 22/4, bà Linda Specht cho biết Washington hy vọng đạt được một kết quả công bằng và bình đẳng với cả hai nước trong quá trình đàm phán, để tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh song phương.SMA là hiệp định về mức gánh vác của Hàn Quốc với chi phí cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Mức đóng góp của Seoul được chia làm ba hạng mục là chi phí nhân công (tiền lương tuyển dụng nhân lực người Hàn tại căn cứ đồn trú của Mỹ), chi phí xây dựng (bên trong căn cứ quân đội Mỹ), chi phí hỗ trợ hậu cần quân sự.Theo Hiệp định SMA lần thứ 11, mức gánh vác của Hàn Quốc năm 2021 là 1.183,3 tỷ won (858,8 triệu USD), tăng 13,9% so với năm trước. Mức đóng góp 4 năm tiếp theo được phản ánh theo mức tăng ngân sách quốc phòng hàng năm của Seoul.