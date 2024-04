Bộ trưởng Doanh nghiệp Hàn Quốc thảo luận hợp tác với Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc Oh Young-ju ngày 23/4 đã hội đàm với Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu tại tòa nhà 63 tầng ở Yeouido, Seoul.Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, vừa là thành phố cảng lớn nhất cả nước, vừa là một thành phố công nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như LG Display và các công ty đối tác vừa và nhỏ đang đầu tư quy mô lớn.Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đang đầu tư tại Hải Phòng; thảo luận về phương án tăng cường hợp tác khởi nghiệp, lĩnh vực đang được chính quyền thành phố này tích cực xúc tiến gần đây.Ngoài ra, Bộ trưởng Oh cũng thảo luận với quan chức Việt Nam về phương án hợp tác dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về việc truyền thụ mô hình nền tảng xuất khẩu trực tiếp của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc cho Việt Nam, đang được hai bên xúc tiến nhằm phát triển kinh tế Việt Nam và mở rộng giao lưu giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước.Bộ trưởng Oh Young-ju từng giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trong vòng từ tháng 10/2022 tới tháng 6 năm ngoái.