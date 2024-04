Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 2/2024 thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/4 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 2/2024". Trong tháng 2 năm nay, số trẻ chào đời đạt 19.362 trẻ, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp kỷ lục xét riêng trong các tháng 2 từ trước tới nay, xu hướng giảm 17 tháng liên tiếp.Tỷ suất sinh thô, thể hiện số trẻ chào đời trên 1.000 dân, đạt 4,8 trẻ, giảm 0,3 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Cục Thống kê giải thích sự sụt giảm trẻ sơ sinh là bởi dân số ngoài 30 tuổi trong độ tuổi sinh đẻ giảm, thêm vào đó là số lượng cặp vợ chồng kết hôn giảm, và xu hướng ngại sinh con trong xã hội Hàn Quốc.Trong khi đó, số ca tử vong trong tháng 2 là 29.977 người, tăng 9,6% so với một năm trước, mức cao kỷ lục. Cục Thống kê phân tích điều này là do dân số già tăng, hơn nữa tháng 2 năm nay lại nhiều hơn các năm khác một ngày do là năm nhuận, nên số ca tử vong cũng nhiều hơn.Số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 2 là 16.949 cặp, giảm 5% so với một năm trước; được phân tích là do số ngày làm việc hành chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn giảm một ngày do có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Ngược lại, số cặp ly hôn là 7.354 cặp, tăng 1,8%.