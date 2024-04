Mỹ xác nhận đã cung cấp tên lửa đất đối đất kiểu mới cho Ukraine

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) Jake Sullivan trong buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 24/4 (giờ địa phương) cho biết tên lửa đất đối đất ATACMS kiểu mới có tầm bắn 300 km của Mỹ đã được chuyển đến Ukraine trong tháng trước theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden. Việc này diễn ra ngay sau khi Nga mua tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên để sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.Nhà Trắng cho biết mặc dù Washington có kế hoạch tiếp tục cung cấp tên lửa ATACMS cho Kiev theo ngân sách viện trợ an ninh cho Ukraine, song sự trì hoãn hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ có thể tạo thêm lợi thế cho Nga về mặt chiến thuật trong ngắn hạn. Cố vấn Sullivan cho biết Mỹ sẽ gửi thêm tên lửa cho Ukraine theo ngân sách và quyền hạn đã được bổ sung. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập tới con số cụ thể vì lý do về mặt tác chiến.Bộ Ngoại giao Mỹ trong một buổi họp báo trước đó cũng xác nhận về việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine, nhưng vì đảm bảo an ninh cho Kiev nên Washington đã không tiết lộ việc này ngay sau khi hỗ trợ.ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine lần này là tên lửa kiểu mới, được nâng cấp hơn so với tên lửa viện trợ trong năm ngoái. Với tầm bắn 300 km có thể tấn công sâu vào lãnh thổ bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm đóng, tên lửa ATACMS kiểu mới được kỳ vọng sẽ là vũ khí có thể thay đổi cục diện cuộc chiến mà lợi thế đang hướng về Nga gần đây.