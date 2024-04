SK Hynix đạt 2,1 tỷ USD lợi nhuận trong quý I/2024

Photo : KBS News

Hãng SK Hynix ngày 25/4 công bố lợi nhuận kinh doanh trong quý I/2024 đạt 2.886 tỷ won (2,1 tỷ USD), một kết quả vượt bậc nếu so với mức lỗ 3.402,3 tỷ won (2,47 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái.Mức lợi nhuận của SK Hynix vừa công bố cao hơn 30% so với dự báo từ thị trường, và là mức lợi nhuận cao thứ hai kể từ quý I kể từ năm 2018, thời kỳ hoàng kim của chíp bán dẫn.Doanh thu của hãng trong quý I đạt 12.429,6 tỷ won (9,02 tỷ USD), tăng 144,3% so với cùng kỳ năm 2023, mức cao kỷ lục xét riêng trong các quý I. Lợi nhuận ròng đạt 1.917 tỷ won (1,39 tỷ USD). Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh là 23%, tỷ lệ lợi nhuận ròng là 15%.SK Hynix cho biết nhờ năng lực công nghệ đi đầu về chíp nhớ trí tuệ nhân tạo (AI) như bộ nhớ băng thông cao (HBM), hãng đã tăng được doanh số sản phẩm dùng cho máy chủ AI. Lợi nhuận kinh doanh quý I đã tăng 734% so với quý trước, nhờ hãng tiếp tục đường lối kinh doanh đặt trọng tâm vào khả năng sinh lời. Ngoài ra, việc đơn giá bán bình quân tăng cũng đã giúp hãng chuyển từ thua lỗ sang lợi nhuận.SK Hynix dự báo nhu cầu chíp AI sẽ còn tiếp tục tăng. Từ nửa cuối năm nay, nhu cầu bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) cũng sẽ hồi phục, thị trường chíp nhớ sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hãng quyết định tăng nguồn cung chíp nhớ HBM3E, khi mà công ty này là đơn vị sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới vào tháng 3 vừa qua; theo đó mở rộng đối tượng khách hàng để đáp ứng nhu cầu chíp nhớ AI.SK Hynix cũng có kế hoạch tiếp tục dẫn đầu thị trường DRAM dùng cho máy chủ dung lượng lớn, ra mắt bộ nhớ DDR5 dung lượng 32Gb thế hệ vi xử lý thứ 5 (1b) 10 nano trong năm nay. Ngoài ra, hãng cũng sẽ xúc tiến tối ưu hóa sản phẩm để duy trì đà cải thiện kinh doanh ở mặt hàng chíp nhớ NAND.