Bắc Triều Tiên tự tin có đủ năng lực đối phó với cấm vận

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/4 đăng tải tuyên bố của ông Kim Un-chol, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ, khẳng định miền Bắc sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an toàn trước sức ép cấm vận và sự uy hiếp thù địch ngày càng tăng từ Mỹ.Tuyên bố nhắc tới việc Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tồn tại trái phép hơn suốt 10 năm qua để giám sát thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng sắp sửa hết thời hạn hoạt động, khiến Washington đang vội vã tìm một phương án khác để lấp lỗ hổng trong việc gây áp lực trừng phạt.Điều mà Mỹ lo sợ nhất đó là miền Bắc sẽ nắm bắt cơ hội mới cần thiết để đẩy cao sức mạnh hơn nữa nếu như một ban trừng phạt mới được lập ra. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên có đủ năng lực và sức mạnh để đối phó với bất cứ lệnh cấm vận tàn khốc nào. Nước này cảnh báo sẽ có những hành động thực tế quyết liệt, để tăng cường công nghệ quân sự, và nâng cao năng lực kiểm soát tình hình an ninh xung quanh.Thứ trưởng Kim chỉ ra rằng chính sách thù địch và sức ép cấm vận của Mỹ đã khiến Bắc Triều Tiên quyết đoán trong việc vũ trang hạt nhân. Các lệnh trừng phạt tàn khốc, vô đạo của Washington chính là chất xúc tác, là động lực để Bình Nhưỡng từng bước tăng cường sức mạnh quốc gia.Về tuyên bố trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá đây là phản ứng cho thấy sự bất mãn và lo lắng của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang thảo luận về việc ra mắt một cơ chế giám sát cấm vận mới với nước này. Đây là bằng chứng cho thấy sự cần thiết và hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Quan chức này nhấn mạnh các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thể hiện quyết tâm, sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế với các hành vi trái phép như phát triển hạt nhân và tên lửa, hay xâm hại nhân quyền của miền Bắc.