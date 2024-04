Photo : YONHAP News

Trong một buổi tọa đàm do Viện nghiên cứu Hudson, một cơ quan nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington (Mỹ), diễn ra vào ngày 25/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell phát biểu rằng theo ông, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có tư cách nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vì những nỗ lực cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.Ông Campbell ca ngợi sự quyết đoán nhằm khắc phục mâu thuẫn song phương về các vấn đề lịch sử đã được hai nhà lãnh đạo thể hiện trong mỗi lần hội đàm thượng đỉnh. Theo Thứ trưởng Mỹ, Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực ít xảy ra các tranh chấp lớn, nên giải thưởng Nobel Hòa bình không tập trung nhiều vào khu vực này. Tuy nhiên, nếu được hỏi ai là người xứng đáng nhận giải thưởng này vì đã tạo ra những sự thay đổi to lớn cho thế giới, thì ông sẽ lựa chọn hai nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản.Tất nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng can thiệp sâu, nhưng mục tiêu của ông Biden là lùi lại phía sau để hỗ trợ, trọng tâm vẫn là Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida. Nhờ kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật tại Trại David (Mỹ) vào năm ngoái, mà Washington đã có thể lên tiếng và đóng vai trò trong quan hệ Hàn-Nhật.Thứ trưởng Mỹ tin tưởng Chính phủ và lãnh đạo hai nước Hàn-Nhật sẽ có những biện pháp cần thiết để duy trì hợp tác song phương và cả hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong thời gian tới.