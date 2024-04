Quan chức quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật lên án Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 24/4 đã tổ chức Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT) lần thứ XIV theo hình thức trực tuyến.Tham dự đối thoại, phía Hàn Quốc có Chánh Văn phòng Chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae, phía Mỹ là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner, trưởng đoàn phía Nhật Bản là Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Kano Koji.Đại diện ba nước lên án việc Bắc Triều Tiên đa dạng hóa đầu đạn hạt nhân, liên tục phóng tên lửa, phóng vệ tinh trinh sát quân sự sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, chuyển tải trái phép và vận chuyển vũ khí cho Nga là những hành vi vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan chức ba nước cảnh cáo miền Bắc sẽ phải hứng chịu sự đối phó quyết liệt, cứng rắn của cộng đồng quốc tế nếu thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7.Quan chức ba nước cũng đề cập tới việc Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng này do Nga phủ quyết dự thảo gia hạn nhiệm kỳ; nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa để thực thi hiệu quả lệnh cấm vận với miền Bắc.Seoul, Washington và Tokyo cũng chia sẻ lo ngại về những hành vi không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS); nhấn mạnh việc tôn trọng toàn diện luật pháp quốc tế về tự do hàng hải, hàng không là hết sức quan trọng. Nội dung này được phân tích là thông điệp nhắm tới Trung Quốc, nước đang gia tăng các hoạt động trên vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông). Ngoài ra, ba nước cũng nhấn mạnh hòa bình và ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan là hết sức quan trọng.Liên quan tới chiến tranh Nga-Ukraine, quan chức ba nước tái khẳng định quyết tâm đứng về phía Ukraine đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp, bất chính của Matxcơva; nhấn mạnh cuộc chiến tranh này vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc bảo toàn lãnh thổ và chủ quyền của một quốc gia.Ba bên nhất trí sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ XV tại Hàn Quốc vào nửa cuối năm nay.