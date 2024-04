Giao dịch ngoại hối quý I tại Hàn Quốc tăng 9,6% so với quý trước

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/4 công bố trong quý I năm nay, quy mô giao dịch ngoại hối của các ngân hàng ngoại hối đạt bình quân 69,4 tỷ USD/ngày, tăng 9,6% so với quý trước.BOK phân tích quy mô giao dịch ngoại hối tăng là do hiệu ứng cơ sở, bởi quy mô giao dịch quý IV/2023 đã giảm do quý IV là thời kỳ chốt sổ cuối năm. Ngoài ra còn do các nhà đầu tư trong nước tăng đầu tư vào chứng khoán tại nước ngoài, và các nhà đầu tư nước ngoài tăng đầu tư chứng khoán Hàn Quốc. Tỷ giá hối đoái cao dẫn tới nhu cầu phân tán rủi ro biến động tỷ giá cũng tăng theo.Trong đó, quy mô giao dịch ngoại hối giao ngay đạt 26,12 tỷ USD, ngoại hối phái sinh đạt 43,28 tỷ USD, tăng lần lượt 7,9% và 10,7% so với quý trước.Xét theo ngân hàng, quy mô giao dịch qua ngân hàng ngoại hối trong nước đạt 31,06 tỷ USD, tăng 1,7% so với quý IV/2023. Quy mô giao dịch qua chi nhánh trong nước của các ngân hàng nước ngoài đạt 38,33 tỷ USD, tăng 17%.