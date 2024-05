Ô tô Hyundai chính thức kinh doanh xe tải điện thân thiện môi trường tại Bắc Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc ngày 3/5 công bố sẽ chính thức kinh doanh mặt hàng xe tải điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro tại thị trường Bắc Mỹ, nhân lễ ra mắt dự án "NorCAL ZERO" của bang California.NorCAL ZERO là dự án nhập xe tải thân thiện môi trường, hướng tới không phát thải carbon tại các cảng biển ở khu vực Bắc Mỹ. Dự án này do Hội đồng tài nguyên không khí California (CARB) và Ủy ban Năng lượng California (CEC) chủ quản, đã được chính thức ra mắt vào ngày 2/5 (giờ địa phương).Hyundai được lựa chọn là đơn vị cung cấp cuối cùng trong đợt đấu thầu xe tải thương mại thân thiện môi trường cho dự án này vào năm 2021. Hãng đã lập ra liên danh thầu với CTE, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ dự án thân thiện môi trường của Mỹ, để tham gia xây dựng chuỗi giá trị di chuyển bằng nhiên liệu hydro tại khu vực Bắc Mỹ.Chuỗi giá trị này bao gồm việc xây dựng hạ tầng hydro, cung cấp xe tải điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro, hỗ trợ dịch vụ cho thuê, tài chính, vận hành và quản lý phương tiện.Một phần trong dự án này, từ nửa cuối năm ngoái, Hyundai đã cung cấp 30 xe tải đầu kéo "Xcient" cho G.E.T Freight, đơn vị vận tải bằng xe tải thuộc GLOVIS America, quy mô cung cấp lớn nhất đối với một công ty vận tải Bắc Mỹ. Các xe này của Hyundai được dùng để thay thế các loại xe tải phát thải chất gây ô nhiễm không khí, hiện đang phụ trách chuyên chở container và phương tiện từ cảng ‎Oakland và cảng Richmond (bang California) .Gần đây, công ty FEF, đơn vị về trạm sạc điện của Mỹ, đã hoàn công trạm sạc điện cỡ lớn cho xe tải điện hydro cỡ lớn, có thể sạc tối đa 200 xe một ngày, tảng cảng ‎Oakland.Theo tổ chức CTE, các xe tải điện hydro của Hyundai cung cấp trong dự án này sẽ góp phần mang lại hiệu quả giảm 24.000 tấn khí thải carbon so với xe tải chạy bằng dầu diesel cho tới năm 2028, thời điểm dự án này kết thúc.Phía Hyundai đánh giá dự án cung cấp xe tải thân thiện môi trường cho cảng biển ở bang California là bước khởi đầu quan trọng để hãng thực hiện tầm nhìn xã hội hydro.