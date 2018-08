Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng

ⓒ KBS News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm 31/7 đã tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ IXtại Ngôi nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam. Hai bên đã nhất trí một số nội dung quan trọng, nhưng không đưa ra được thông cáo báo chí sau hội đàm.





Hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ IX

Cuộc họp trên bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ 36 phút chiều cùng ngày, kéo dài tới tám tiếng rưỡi. Sau cuộc họp, Thiếu tướng Lục quân phụ trách chính sách với Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Do-kyun, trưởng phái đoàn miền Nam, cho biết hai bên nhất trí sẽ thảo luận tiếp về thời gian và phương pháp thực hiện các nội dung nhất trí thông qua điện báo và cuộc họp cấp chuyên viên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai miền cũng nhất trí dừng các hành vi thù địch trên vùng biển phía Tây. Ngoài ra, Hàn Quốc đã đề xuất Bắc Triều Tiên cử đoàn đại biểu tới dự Đối thoại an ninh Seoul(SDD)sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.





Các nội dung nhất trí

Trong cuộc họp trên, hai miền đã nhất trí về ba nội dung lớn là xúc tiến khai quật chung hài cốt liệt sĩ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), rút thí điểm binh lực và vũ khí khỏi trạm gác ở DMZ, phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Bàn Môn Điếm.





Hai miền từng nhất trí về việc khai quật hài cốt tại DMZ trong cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng liên Triều vào tháng 11 năm 2007, nhưng không đạt được tiến triển. Quân đội Hàn Quốc ước tính có khoảng hơn 10.000 binh lính Hàn Quốc và 2.000 binh lính Mỹ đã tử trận tại khu vực này trong chiến tranh. Hài cốt của họ đã bị lãng quên suốt 65 năm qua do DMZ trở thành “mảnh đất cấm”. Để khai quật hài cốt tại đây, hai bên sẽ cần tiến hành trước các quy trình đảm bảo an toàn về mặt quân sự, gỡ bỏ mìn. Do đó, còn rất nhiều việc phải làm để có thể đi từ thảo luận cho tới tiến hành thực tế.





Việc rút thí điểm binh lực và vũ khí khỏi trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)là bước đi đầu tiên nhằm phi vũ trang, biến DMZ trở thành khu vực hòa bình. Căn cứ theo Hiệp định đình chiến ký kết vào ngày 27/7/1953, hai miền không được bố trí quân đội vũ trang tại DMZ. Tuy nhiên, cả hai miền Nam-Bắc đều lập trạm gác ở khu vực này, bố trí một tiểu đội được trang bị vũ khí hạng nặng đồn trú tại đây, gây lo ngại xảy ra xung đột quân sự bộc phát. Trên thực tế, hai bên đã từng có trường hợpxảy ramâu thuẫn, dẫn tới nổ súng. Theo nội dung nhất trí, hai miền sẽ rút dần binh lực và vũ khí theo giai đoạn, để tiến tới rút hoàn toàn khỏi khu vực này.





Phía Bắc Triều Tiên đã đề xuất trước về việc phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA). Đây là khu vực trải dài 800m từ Đông sang Tây, 600m từ Bắc xuống Nam, nằm giữa đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL), làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Tại nơi này có phòng họp chính của Ủy ban đình chiến quân sự. Hiệp định đình chiến quy định nhiệm vụ cảnh vệ tại Khu vực an ninh chung được giao cho cảnh sát, nhưng hai miền Nam-Bắc đều bố trí binh lực của quân đội tại đây. Hiệp định đình chiến chỉ cho phép mỗi bên bố trí binh lực dưới một tiểu đội và vũ khí từ súng ngắn trở xuống ở Khu vực an ninh chung. Vậy nhưng trên thực tế, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều bố trí binh lực cấp đại đội với những binh sĩ tinh nhuệ nhất, trang bị súng ngắn khi cảnh vệ, và bố trí vũ khí hạng nặng ngay phía sau Khu vực an ninh chung của mỗi bên. Việc phi vũ trang Khu vực an ninh chung là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, không phải chỉ cần dỡ bỏ súng ngắn là được.





Ý nghĩa

Đây là cuộc hội đàm cấp tướng lần thứ hai giữa hai miền kể từ sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4. Do đó, hai bên đã thảo luận một cách cụ thể về các vấn đề nhằm giảm nhẹ căng thẳng quân sự liên Triều trên tinh thần của Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Mặc dù chưa đưa ra được văn bản về nội dung nhất trí nhưng dù sao cuộc hội đàm cũng đã đạt được kết quả ý nghĩa khi hai bên đã đi đến nhất trí về ba vấn đề trên.