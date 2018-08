Sun-ye trở lại sự nghiệp cầm mic

ⓒ instagram.com/seonye.m

Theo nguồn tin từ một tờ báo giải trí cung cấp vào sáng ngày 8/8, nữ ca sĩ Sun-ye, trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc nữ đình đám một thời Wonder Girls đang chuẩn bị cho kế hoạch trở lại làng giải trí trong năm nay.





Ngay sau khi được công bố trên khắp các mặt báo, thông tin này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của cộng đồng fan Kpop ở cả trong lẫn ngoài nước. Bởi kể từ khi ra mắt vào năm 2007, Wonder Girls nói chung và Sun-ye nói riêng đã nhanh chóng trở thành một trong những đại diện luôn đi đầu trong việc đưa làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu vươn ra thế giới. Thậm chí, có thể nói lúc bấy giờ, tên tuổi của Wonder Girls còn có phần sáng giá hơn nhóm nhạc quốc dân SNSD tại thị trường âm nhạc quốc tế. Thế nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, trưởng nhóm Sun-ye lại quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” và chuyển đến định cư tại Canada vào tháng 1 năm 2013, khiến số phận của Wonder Girls hoàn toàn bị bỏ lửng. Đến tháng 4 cùng năm, thông tin Sun-ye mang thai đứa con đầu lòng càng khiến cho hy vọng của các fan về ngày trở lại của Wonder Girls trong đội hình đầy đủ hoàn toàn sụp đổ.





Kể từ năm 2013 đến nay, so với các thành viên còn lại trong nhóm quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Sun-ye lại tập trung nhiều hơn vào các hoạt động xã hội cùng chồng là James Park, nhà truyền giáo người Canada gốc Hàn. Chính bởi điều này mà cả giới truyền thông và công chúng đã cho rằng sẽ không còn được thấy Sun-ye xuất hiện trên các phương tiện đại chúng. Tuy nhiên vào sáng ngày 8/8, Sun-ye đã bất ngờ lên tiếng thông báo cô đã tìm được công ty quản lý mới là Polaris Entertainment, cùng mái nhà với các tên tuổi như Ladies' Code, Ivy và Oh Yoon-ah. Với bước khởi đầu mới này, Sun-ye hứa hẹn sẽ nhanh chóng quay trở lại với các fan hâm mộ trong thời gian sớm nhất.