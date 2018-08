SF9 5th Mini Album [Sensuous] (SF9)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : SF9

Tên album / Đĩa đơn : SF9 5th Mini Album [Sensuous]

Ngày phát hành : 31/07/2018





Ca khúc

01. Now or Never

02. 달라 (Khác)

03. Unlimited

04. PHOTOGRAPH

05. SHADOW





Giới thiệu

Các chàng trai tài năng nhà FNC, SF9 đã quay trở lại làng nhạc với mini album thứ năm trong sự nghiệp của mình mang tên “Sensuous”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 31/7 vừa qua.





Đây đồng thời cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nhóm trên các sân khấu âm nhạc, sau thời gian công phá các bảng xếp hạng đầu năm 2018 với mini album thứ tư “MAMMA MIA”.





Với chủ đề “SENSUOUS”, trong lần trở lại này, chín chàng trai nhà FNC đã thay đổi sang concept sexy lôi cuốn, nhưng cũng không kém phần nam tính. Đặc biệt thể loại nhạc được áp dụng cho sáu bài hát mới này cũng có sự thay đổi rõ rệt. Không còn là những giai điệu Pop Dance sôi động như trước đây, SF9 đã quyết định thử sức mình ở thể loại mới là Pop Progressive/Dark – một thể loại rất thịnh hành tại thị trường âm nhạc Anh Quốc trong những năm gần đây. Với sự chuyển mình đầy táo bạo này, SF9 không hề gây ra bất cứ phản ứng phụ nào, mà ngược lại còn nhận được những lời khen có cánh từ tờ tạp chí Billboard nổi tiếng, cũng như cộng đồng yêu Kpop ở cả trong lẫn ngoài nước.