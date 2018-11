Sun And Moon Part.1 (Sam Kim)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Sam Kim (샘김)

Tên album / Đĩa đơn : Sun And Moon Part.1

Ngày phát hành : 23/10/2018





Ca khúc

01. Sun And Moon

02. Make Up (Hát cùng Crush)

03. 그 여름밤 (Đêm mùa hè đó)





Giới thiệu

Sau hơn 2 năm 6 tháng im hơi lặng tiếng kể từ khi phát hành album “I AM SAM” hồi tháng 4 năm 2016, nam ca sĩ trẻ sinh năm 1998 Sam Kim mới chính thức trở lại làng nhạc với sản phẩm cá nhân thứ hai của mình mang tên “Sun And Moon” vào ngày 23/10 vừa qua.





Tuy không thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, nhưng giọng ca tài năng của nhà Antenna Music, Sam Kim vẫn luôn dễ dàng chiếm được tình cảm của các fan yêu Kpop bởi giọng ca thiên phú và khả năng sáng tác tuyệt vời của mình. Đó cũng chính là một trong những lý do giúp anh chàng xuất sắc giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi K-pop Star mùa thứ 3 và về đầu quân cho công ty giải trí Antenna Music, do Yoo Hee-yeol – nghệ sĩ gạo cội của làng nhạc Hàn Quốc – sáng lập. Ông cũng chính là một trong ba vị giám khảo của cuộc thi Kpop Star, đồng thời cũng là người thầy đã tận tình dẫn dắt Sam Kim trong suốt 6 tháng tranh tài tại cuộc thi năm đó.





Sau hơn 2 năm 6 tháng im hơi lặng tiếng để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho sự trở lại của mình, cuối cùng, vào ngày 23/10, Sam Kim cũng đã phát hành sản phẩm mới toanh “Sun And Moon” trong sự mong mỏi chờ đợi của các fan hâm mộ. Đây đồng thời cũng là album hoàn chỉnh đầu tay của Sam Kim, được chia làm hai phần. Phần một được phát hành vào ngày 23/10 gồm có 3 ca khúc “Sun And Moon”, “Make Up” và “그 여름밤” (Đêm mùa hè đó), đều do chính anh chàng tự sáng tác và sản xuất. Đặc biệt, ở bài hát chủ đề “Make Up”, nam ca sĩ trẻ còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đàn anh cùng dòng nhạc R&B là Crush trong quá trình sáng tác và thu âm. Đây là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cá tính, sẽ giúp người nghe có thể hiểu được sự bế tắc của một người đàn ông, khi vướng vào những trận cãi vã không có hồi kết với người yêu.