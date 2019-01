Quân đội Hàn Quốc ra mắt Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất

Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất

Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất mới được thành lập là Bộ Tư lệnh chiến đấu lớn nhất của Hàn Quốc, được hợp nhất từ Bộ Tư lệnh dã chiến số 1 và Bộ Tư lệnh dã chiến số 3. Trong đó, Bộ Tư lệnh dã chiến số 1 phụ trách vùng chiến tuyến ở phía Đông, còn Bộ Tư lệnh dã chiến số 3 phụ trách vùng chiến tuyến phía Tây. Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất có 7 quân đoàn đóng ở địa phương và một quân đoàn cơ động, dưới sự chỉ huy tác chiến của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất còn quản lý các đơn vị quân đội trực thuộc như quân đoàn thông tin trên mặt đất, quân đoàn truyền tin, lữ đoàn sơn cước và chỉ huy cả các sư đoàn địa phương. Ngoại trừ các đơn vị trực thuộc là Bộ Tư lệnh tác chiến số 2 và các đơn vị trực thuộc Trụ sở Lục quân, toàn bộ các đơn vị quân đội dã chiến đều chịu sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất. Bộ Tư lệnh tác chiến số 2 sẽ đảm nhận khu vực hậu phương.





Phương án cải cách quốc phòng

Việc thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất được xúc tiến từ thời Chính phủ Tổng thống Roh Tae-woo vào những năm đầu 1990, là một trong những phương án cải cách quốc phòng. Tuy nhiên, do lo ngại sẽ tạo khoảng trống trong năng lực chiến đấu trước sự thay đổi cơ cấu quân đội một cách đột ngột, nên kế hoạch trên đã bị đẩy lùi, cho đến nay mới được thực hiện. Việc thành lập đơn vị này cũng nhằm mục đích đối phó với những thay đổi của môi trường an ninh, đáp ứng yêu cầu về năng lực tác chiến độc lập của quân đội Hàn Quốc sau khi Mỹ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc. Tức là, khi bán đảo Hàn Quốc rơi vào tình huống nguy cấp, quân đội Hàn Quốc sẽ chỉ đạo tác chiến, còn quân đội Mỹ sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ.

Sự thay đáng kể về Môi trường chiến trường như tác chiến lập thể trên không, bộ, biển, chiến tranh không gian mạng, hay cuộc chiến đấu không người cũng là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định cải cách quốc phòng. Cho đến nay, quân đội Hàn Quốc có binh lực tập trung áp đảo vào Lục quân, quyền lãnh đạo quân đội tất cả cũng do Lục quân nắm giữ. Do dó, việc cải cách quốc phòng sẽ nghiêng về phía Lục quân nhiều hơn so với Không quân và Hải quân. Trong tương lai, Lục quân Hàn Quốc sẽ có sự thay đổi lớn như giảm bớt binh lực và sự ra đời của Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất, đơn vị chiến đấu máy bay không người lái và rô-bốt. Ngoài ra, toàn bộ lực lượng cấp tướng trong quân đội sẽ giảm xuống, đặc biệt là ở lực lượng Lục quân. Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất ra đời đã làm giảm bớt chức vị Đại tướng Lục quân từ 8 vị trí hiện nay xuống còn 7 vị trí, bởi hai vị trí Đại tướng đứng đầu Bộ Tư lệnh dã chiến số 1 và Bộ Tư lệnh dã chiến số 3 đã rút lại còn một vị trí Đại tướng đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất. Ngoài ra, các vị trí cấp tướng ở Lục quân như Phó Tư lệnh cũng bị cắt bớt 10 ghế.