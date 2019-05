Dõi Theo (Watching)

Đạo diễn: Kim Sung-gi

Kịch bản: Kim Sung-gi

Diễn viên: Gang Ye-won (trong vai Young-woo), Lee Hak-joo (vào vai Joon-ho)

Ngày công chiếu: 17/04/2019

Thời lượng: 97 phút

Thể loại: Kịch tính, kinh dị

Phim dành cho khán giả trên 15 tuổi





Nội dung chính:

“Dõi Theo” là bộ phim kể về câu chuyện của Young-woo, một phụ nữ bị bắt cóc trong một bãi đậu xe dưới tầng hầm và những nỗ lực tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi trong tình cảnh “nhất cử nhất động” của cô đều bị theo dõi bởi hàng loạt “đôi mắt” của kẻ bắt cóc – những chiếc camera an ninh.





Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Điện ảnh Hàn Quốc tháng 4 vừa qua đã mang đến một tác phẩm thuộc dòng phim kinh dị kịch tính vốn là ‘đặc sản’ của xứ kimchi, bộ phim với tên gọi Waching, tạm dịch là “Dõi Theo” của đạo diễn kiêm biên kịch Kim Sung-gi. Với sự tham gia của hai diễn viên chính Gang Ye-won trong vai Young-woo và nam diễn viên Lee Hak-joo vào vai kẻ bắt cóc Joon-ho. Công chiếu ngày 17/4, 97 phút thời lượng của bộ phim là 97 phút kịch tính, sợ hãi trong không gian khép kín là tầng hầm để xe và và những nổ lực tuyệt vọng hòng đào thoát khỏi hàng trăm camera theo dõi được gắn khắp nơi. Cũng giống như một số bộ phim kinh dị ra mắt khán giả trước đây, trong đó có thể kể đến như bộ phim “Nhân Chứng” của đạo diễn Jo Kyu-jang ra mắt khán giả ngày 15/8/2018, một trong những nhân tố khiến bộ phim thu hút khán giả đó chính là yếu tố “thật hơn cả”. Hay nói cách khác, chính cái bối cảnh diễn ra là tầng hầm để xe, nơi quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, không xa lạ gì với chúng ta thì giờ đây lại trở thành điểm nhắm đến của tội phạm và trở thành nơi nguy hiểm với những màn đấu tranh cân não căng thẳng và những pha rượt đuổi gay cấn. Đây là điểm đã mang đến cho người xem cảm giác “gần gũi nhưng vô cùng sợ hãi”. Bởi vậy, có thể nói, chính khung cảnh bãi đổ xe ở tầng hầm rất quen thuộc ấy dần hiện thực hóa, khiến câu chuyện phim càng gần gũi và hiện thực hơn hết. Thêm vào đó, bộ phim còn là lời cảnh báo về tính hai mặt của camera an ninh, vốn là một trong những bước tiến nổi bật nhất của công nghệ khi những ưu điểm vượt trội của camera giám sát đã mang lại rất nhiều lợi ích là điều không phải bàn. Tuy nhiên, chính camera an ninh lại có thể trở thành công cụ để tội phạm lợi dụng phục vụ các ý đồ đen tối. Chính con số dữ liệu khách quan được đưa ra trong phim cũng là điều khiến ta cần suy ngẫm. Mỗi ngày trung bình 83 lần, và trung bình cứ mỗi 9 giây chúng ta lại bị xâm phạm đời tư, chỉ riêng vậy thôi cũng đủ thấy những điểm ‘lợi bất cập hại’ của những chiếc camera an ninh hàng ngày ta tiếp xúc. Bộ phim như một lời cảnh báo nhẹ nhành với tất cả chúng ra rằng hoàn toàn ‘điều đó’ có thể xảy ra với bất cứ ai, trong chính những không gian mà chúng ta cho là quen thuộc như văn phòng, chung cư, thang máy, thậm chí là bãi đỗ xe.