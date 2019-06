Blue Communication – nhà cung cấp các giáo cụ, chương trình giáo dục lập trình sáng tạo, thú vị

© BLUECOMMUNICATION

Tạo ra giáo cụ dạy học lập trình, nuôi dưỡng giấc mơ của trẻ





Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về Blue Communication (Giao tiếp xanh), một doanh nghiệp chuyên về sản phẩm giáo dục lập trình trên điện toán vật lý (physical computing). Giám đốc Chung Hee-yong giới thiệu về doanh nghiệp.

Blue Communication là nhà sản xuất giáo cụ và chương trình giảng dạy lập trình phần mềm. Mãi đến năm 31 tuổi tôi mới nghĩ về giấc mơ của mình. Là cha của hai đứa con nhỏ, tôi luôn mong muốn trở thành một người cha tốt. Tôi luôn băn khoăn rằng mình có thể làm gì với kiến thức, các mối quan hệ cá nhân và công nghệ đã được học, từ đó bắt đầu quan tâm đến việc giáo dục lập trình cho trẻ em. Tôi phát hiện ra rằng các giáo cụ hay bài giảng trước đây khá bất tiện khi sử dụng trong trường học, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, mục tiêu căn bản của giáo dục lập trình.





Giáo dục lập trình với rô-bốt, ô tô đồ chơi dựa trên các cảm biến





Được thành lập vào năm 2003, Blue Communication được biết đến với thương hiệu giáo dục lập trình “AsomeIT”. Là một nhà báo, biên tập viên và Tổng biên tập của một tạp chí giáo dục lập trình có tên là Microsoftware, ông Chung Hee-yong đã dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục lập trình. Lập trình hay viết code, về cơ bản là những gì có thể tạo ra một phần mềm, ứng dụng và trang web. Đây là một phương tiện quan trọng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nuôi dưỡng tư duy tính toán, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Để học lập trình, người học cần hiểu nguyên tắc về lập trình, thành thạo ngôn ngữ lập trình, sắp xếp thành hệ thống giải thuật một cách hợp lý. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này không hề dễ dàng. Giám đốc Chung Hee-yong lý giải.





Học lập trình phần mềm rất khó. Các câu lệnh bằng tiếng Anh phải được kết hợp một cách hợp lý theo cấu trúc phức tạp. Đối với sinh viên, học lập trình cũng như học tiếng Anh, toán, khoa học cùng một lúc. Tuy nhiên, học sinh có thể học lập trình theo cách dễ dàng, thú vị hơn. Với mục tiêu đó, tôi đã nghĩ đến điện toán vật lý, lĩnh vực về tương tác giữa máy tính với thế giới bên ngoài. Chẳng hạn, người ta có thể hiểu cấu trúc phần mềm nhanh hơn khi nhìn một chú rô-bôt nhảy, một chiếc xe chuyển động, và tận hưởng cảm giác thành công, cho dù họ không thực sự hiểu cấu trúc phần mềm về mặt lý thuyết. Do đó, chúng tôi đã phát triển các chương trình giáo dục lập trình trực quan sử dụng rô-bốt, ô tô, và mạng Internet vạn vật (IoT) để giúp người học thành thạo một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, đó là Python.





Niềm vui tạo ra chương trình giáo dục lập trình thú vị





Nền tảng giáo dục lập trình của Blue Communication là các giáo cụ dạy lập trình như AsomeBot, AsomeCar, chương trình AsomeCode và các ứng dụng kết nối với các công cụ. Đặc biệt, nhiều trẻ em rất hứng thú với AsomeBot và AsomeCar. AsomeBot là một chú rô-bốt hai chân có khả năng đo khoảng cách và tránh vật cản sử dụng cảm biến sóng âm tích hợp. Chú rô-bốt này cũng có thể bước đi, nhảy, chơi trò chơi rô-bốt đấu vật hay di chuyển trong mê cung. Trong khi đó, AsomeCar là một chiếc xe bốn bánh, có thể đua, thoát khỏi một mê cung nhờ khả năng điều chỉnh tốc độ bánh xe. Với những giáo cụ trực quan, thú vị, trẻ có thể hiểu phần mềm một cách tự nhiên, từ đó thành thạo ngôn ngữ lập trình. Blue Communication đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để phát triển các thiết bị dạy học nhập vai thú vị. Giám đốc Chung Hee-yong chia sẻ.





Chúng tôi đã thử nghiệm các chương trình đào tạo lập trình cho 4,000 sinh viên để tìm ra điều gì sẽ thu hút sinh viên và làm thế nào để họ có thể sử dụng chúng mà không gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng muốn giáo viên làm quen với các giáo cụ này một cách dễ dàng. Trên thực tế, nhiều giáo viên cảm thấy khá áp lực đối với môn lập trình, bởi giáo dục lập trình mới chỉ là môn học bắt buộc thời gian gần đây. Chúng tôi mong muốn giáo viên và học sinh có thể nắm bắt nội dung mà không cảm thấy áp lực. Chúng tôi đã mất hai năm để thu thập phản hồi từ học sinh, một quá trình rất tốn kém. Quả thực, rất khó để phát triển dự án này, và thực tế là tôi đã từng có cảm giác hối hận về việc bắt đầu dự án.

Xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Indonesia và Việt Nam





Sau ba năm làm việc, Blue Communication đã hoàn thành nền tảng giáo dục lập trình. Dù gặp nhiều khó khăn, công ty cảm thấy có nhiều động lực khi chứng kiến nhiều sinh viên cảm thấy hứng thú với lập trình, viết code để điều khiển rô-bốt, xe ô tô, và đề xuất các ý tưởng mới. Năm 2017, công ty đã ra bắt thương hiệu giáo dục AsomeIT. Blue Communication đã được nhận giải thưởng Hi Seoul 2018, dành cho các doanh nghiệp có sản phẩm xuất sắc do Văn phòng thương mại thành phố Seoul trao tặng. Công ty cũng tham gia một dự án có tên gọi Thách thức 101 sản phẩm (Product 101 Challenge) được tài trợ bởi tập đoàn CJ, một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, và giành được giải thưởng thành tựu tốt nhất (Best Achievement Award) tại chương trình hỗ trợ những sản phẩm hứa hẹn, khám phá thị trường mới, bao gồm thị trường nước ngoài. Công ty đã bắt đầu khám phá thị trường quốc tế một cách nghiêm túc. Ông Chung Hee-yong chia sẻ.





Chúng tôi đã ký hợp đồng bán hàng với các công ty ở Mỹ, Indonesia và Việt Nam. Ban đầu, tôi không chờ đợi sản phẩm của mình có thể bán tại Mỹ. Năm ngoái, Tập đoàn CJ đã mời các doanh nghiệp triển vọng Hàn Quốc, gồm cả những công ty giành giải thưởng “Thử thách sản phẩm 101” đến sự kiện KCON, lễ hội văn hóa Hàn Quốc Hallyu lớn nhất thế giới được tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, tôi từng cho rằng sẽ thật kỳ quặc khi nói về phần mềm, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay ngôn ngữ lập trình Python trên một sân khấu văn hóa. Rốt cuộc, chúng tôi đã trình diễn một điệu nhảy thú vị do những chú rô-bốt của mình biểu diễn và chương trình đã chứng minh thành công. Tại sự kiện này, những nhà giáo dục địa phương đã đến xem biểu diễn và chúng tôi đã ký hợp đồng ghi nhớ với một công ty Mỹ. Từ đó, chúng tôi cảm thấy tự tin có thể bán sản phẩm của mình tại thị trường này. Chúng tôi đã thực hiện một loạt các dự án xúc tiến bán hàng, bao gồm cả việc tạo ra một chương trình giảng dạy với Đại học Texas ở bang Dallas.





Thử thách mới, lập trình với máy bay mini không người lái drone





Blue Communication đã thu hút nhiều sự chú ý từ khách tham quan tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2019 ở Las Vegas với nền tảng giáo dục lập trình dựa trên điện toán vật lý. Cùng với nỗ lực khám phá thị trường nước ngoài, doanh nghiệp này cũng nghiên cứu phát triển một công cụ giảng dạy mới. Giám đốc Chung Hee-yong cho biết.

Các chương trình giáo dục lập trình của chúng tôi sử dụng rô-bốt, ô tô và thiết bị IoT làm giáo cụ. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hoặc máy bay mini 4 cánh không người lái (drone) dựa trên trí tuệ nhân tạo cho đào tạo lập trình. Với các loại drone mới, học sinh có thể học lập trình bằng việc mô phỏng một vài chức năng như vận chuyển, phát hiện đám cháy, phòng chống tội phạm thông qua việc tạo và thử nghiệm các dịch vụ. Khi hoàn thành khóa học này, chúng tôi có thể xây dựng một chương trình giảng dạy liên kết với trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.





Blue Communication đang xây dựng một loại giáo cụ, chương trình lập trình đa dạng, khơi dậy sự hứng thú của người học, tăng khả năng tiếp thu, và gợi mở những ý tưởng sáng tạo. Nhờ những nỗ lực của Blue Communication, lập trình trở nên thú vị, vui vẻ, mà người học sẵn sàng tiếp cận.