Stable Mindset (Younha)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Younha

Tên album / Đĩa đơn : Stable Mindset

Ngày phát hành : 02/07/2019





Ca khúc

01. 사계(四季) (Bốn mùa)

02. Lonely

03. 비가 내리는 날에는 (Vào một ngày mưa)

04. 어려운 일 (Việc khó)

05. Rainy Night





Giới thiệu

“Nữ thần dòng nhạc Ballad” Younha vừa có màn trở lại đầy thành công với album mini “Stable Mindset” vào ngày 2 tháng 7 vừa qua.





Trên thực tế, “chị đẹp” đã chính thức hoạt động được 15 năm kể từ album ra mắt “Go! Younha” ở Nhật Bản và 13 năm tính từ album “1집 고백하기 좋은 날” (Album số 1: Ngày đẹp để tỏ tình) đánh dấu bước đi đầu tiên ở Hàn Quốc. Bước sang ngưỡng cửa tuổi 30, nữ ca sĩ càng chứng tỏ được sự trưởng thành trong âm nhạc ở album mini mới này. Thêm vào đó, Younha cũng chia sẻ rằng hiện tại đang tích cực luyện tập, đặc biệt là tập Pilates, để tăng cường sức khoẻ và đồng thời cũng chú trọng chăm sóc giọng hơn.





Nếu như không kể đến các đĩa đơn thì “Stable Mindset” là album ấp ủ sau 1 năm 7 tháng tính từ album thứ 5 “RescuE” phát hành vào cuối tháng 12 năm 2017. Album mini lần này chú trọng đặc biệt vào việc thể hiện bản sắc âm nhạc riêng biệt của Younha với tổng cộng 5 ca khúc chan chứa cảm xúc, phô diễn trọn vẹn chất giọng nhẹ nhàng và truyền cảm của “chị đẹp”.





Ca khúc chủ đề “비가 내리는 날에는” (Vào một ngày mưa) lấy hình ảnh mưa để ẩn dụ về những giọt nước mắt sau ngày chia tay, mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng chan chứa nỗi niềm của cô gái dành cho chàng trai. Bản ballad được thực hiện nhờ một phần góp sức của DOKO – đội ngũ sản xuất quen thuộc trong các sản phẩm của TWICE, Stray Kids hay Yang Da-il. Nhờ đó, ý tưởng mà Yoon-ha muốn gửi gắm càng được thể hiện thành công hơn. Thay vì đặt hi vọng về thành công của bản thân, nữ ca sĩ hi vọng người nghe sẽ tìm lại được những kỉ niệm, những hồi ức trong quá khứ, đồng thời mong muốn sẽ được mọi người nhớ đến trong những ngày mưa thông qua ca khúc này.