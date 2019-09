Chủ tịch Big Hit Entertainment trả lời phỏng vấn tạp chí lừng danh của Mỹ

© Big Hit Entertainment

Ngày 4/9 (giờ Mỹ), tạp chí “Variety” (Mỹ) đã đăng lên website cuộc phỏng vấn với Bang Shi-hyuk - Chủ tịch Công ty giải trí Big Hit Entertainment. Cuộc phỏng vấn được thực hiện khi người đứng đầu Big Hitcó lịch trình hoạt động tại Los Angeles (Mỹ)hồi đầu tháng 9.





Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi: “Ông nhìn nhận bản thân thế nào trong vai trò là một người lãnh đạo doanh nghiệp?”, Chủ tịch bang trả lời rằng: “Tôi thấy mình giống một người thủ lĩnh giỏi, hơn là một doanh nhân xuất chúng. Về cơ bản, tôi thường thảo luận với nghệ sĩ về việc chúng tôi đang làm cái gì và tạo sao lại làm thế, thay vì nói đến những kết quả hay thành tựu mà họ đạt được. Điều này cũng được phản ánh ở nhiệm vụ doanh nghiệp của Big Hit: ‘Music and Artist for Healing, mang niềm cảm động cùng sự an ủi đến cho mọi người bằng âm nhạc và nghệ sĩ’ ”.





Với câu hỏi có liên quan đến buổi họp báo “공동체와함께하는빅히트회사설명” (Công ty Big Hit đồng hành cùng cộng đồng) tổ chức tại Seoul vào ngày 21/8 (giờ Hàn Quốc) vừa qua, người đứng đầu Big Hitcho biết: “Có vẻ đã có rất nhiều hiểu lầm khi Big Hit lấn sân sang lĩnh vực trò chơi, nên tôi cảm thấy cần phải giải thích về giá trị mà công ty theo đuổi. Về trường hợp đó, đúng là những trò chơi lớn cần phải hợp tác với công ty tầm cỡ như Netmarble.Tuy nhiên, với những trò chơi nhỏ, chúng tôi sẽ tự mình sản xuất để có thể đóng góp cho thị trường nước nhà”.





Bên cạnh đó, Bang Shi-hyuk cũng có những chia sẻ về K-pop với tư cách một người chịu trách nhiệm sản xuất nội dung: “Người ta nói rằng một nghệ sĩ chỉ cần có âm nhạc hay là đủ. Thế nhưng, các nghệ sĩ K-pop không chỉ cần âm nhạc, mà còn phải có cá tính lôi cuốn và màn trình diễn hấp dẫn. Nếu có được sự kết hợp của mọi yếu tố, họ sẽ tạo nên một sức hút cực lớn”.