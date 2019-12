Ca sĩ / Nhóm nhạc : EXO (엑소)

Tên album / Đĩa đơn : OBSESSION - The 6th Album

Ngày phát hành : 27/11/2019





Ca khúc

Obsession Trouble 지킬 (Jekyll) 춤 (Groove) (Điệu nhảy) Ya Ya Ya Baby You Are Non Stop 오늘도 (Day After Day) (Hôm nay cũng vậy) 나비효과 (Butterfly Effect) (Hiệu ứng cánh bướm) 嗜 (Obsession)





Giới thiệu

18h ngày 27/11 (giờ địa phương), nhóm nhạc nam đình đám EXO chính thức quay trở lại “sân chơi” âm nhạc K-pop cuối năm với album hoàn chỉnh thứ 6 mang tên “Obsession”, cùng MV cho ca khúc chủ đề cùng tên.





“Obsession” thuộc thể loại Dance mang hơi hướng Hip-hop sành điệu với tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Chất nhạc cũng mang nét hiện đại và khá “kén” tai, khiến người nghe phải nghe đi nghe lại nhiều lần để cảm nhận. Đặc biệt, phần rap được EXO đẩy mạnh hơn so với các sản phẩm trước đó, do đội hình hiện tại của nhóm thiếu vắng 2 vocal (D.O và Xiumin hiện đang trong quân ngũ).





MV của “Obsession” chiêu đãi người yêu nhạc những thước phim vô cùng tuyệt vời, được đầu tư và chăm chút đến từ chi tiết nhỏ nhất. Từ những giây đầu tiên, người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi không khí có phần ma mị, hư ảo. Các chàng trai EXO xuất hiện với vẻ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần thu hút và quyến rũ, thể hiện bài hát và các động tác vũ đạo đầy mê hoặc. MV được xây dựng trên ý tưởng cuộc đối đầu giữa EXO và những kẻ “song trùng” có tên X-EXO – bản sao của chính họ, nhưng mang tính cách và hình ảnh nổi loạn, ma mị hơn.





Album có tổng cộng 10 ca khúc đa dạng các thể loại và phong cách, vừa phát hành đã ngay lập tức chiếm lĩnh các thứ hạng cao trên tất cả các bảng xếp hạng trong và ngoài nước.