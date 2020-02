Số lượng pre-order album “Map of the Soul: 7” của BTS lập kỷ lục “khủng”

© Big Hit Entertainment

Theo thông tin do Big Hit Entertainment thông báo ngày 18/2, lượng đặt trước album “Map Of The Soul: 7” của nhóm nhạc nam đình đám 방탄소년단 (Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) đã cán mốc 4,02 triệu bản (tính đến ngày 17/2). Đây là con số “khủng” chưa từng thấy trong sự nghiệp của BTS cũng như bất cứ nhóm nhạc thần tượng K-pop nào khác.





Trước đó, BTS đã tự phá kỷ lục của chính họ khi album “Map Of The Soul: 7” đạt 3,42 triệu bản đặt trước chỉ trong vỏn vẹn 1 tuần. Mới đây, Big Hit còn tiết lộ tracklist 20 ca khúc trong album khiến sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của 7 chàng trai “chống đạn” đã hot lại càng hot hơn.





Album của BTS sẽ chính thức lên kệ ngày 21/2 với 20 ca khúc, trong đó có 15 bài hoàn toàn mới toanh. Bài hát chủ đề “온” (ON) sẽ gồm 2 phiên bản, trong đó phiên bản digital sẽ có sự góp giọng của Sia – chủ nhân bản hit "Chandelier" đình đám.





Bên cạnh việc phát hành album mới, BTS sẽ tham dự chương trình “Today Show” của đài NBC (Mỹ) ngay trong ngày comeback, sau đó là chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” ngày 24/2, khẳng định tên tuổi của siêu sao quốc tế tại thị trường giải trí Mỹ.