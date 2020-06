Lo ngại về việc nhiều nước tự ý áp thuế dịch vụ kỹ thuật số

ⓒYONHAP News

Thuế dịch vụ kỹ thuật số đang là chủ đề nghị sự chính tại Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tuy nhiên, quá trình đàm phán diễn ra rất chậm chạp do bất đồng ý kiến giữa các nước lớn. Mặc dù OECD vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhiều nước trên thế giới đã đang tự ý áp thuế dịch vụ kỹ thuật số, dự kiến sẽ làm gia tăng gánh nặng thuế với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kỹ thuật số Hàn Quốc.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số

Thuế dịch vụ kỹ thuật số (Digital Service Tax) áp dụng cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) toàn cầu có doanh thu từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ kỹ thuật số mà không cần địa điểm kinh doanh cố định, như Google, Amazon, Facebook. Khoản thuế này tách biệt với thuế doanh nghiệp, loại thuế áp với doanh thu liên quan đến dịch vụ kỹ thuật số phát sinh trong nước của công ty đó.

Hiện nay, các doanh nghiệp IT có xu hướng lập trụ sở ở những quốc gia có thuế suất thấp như Ireland, Luxembourg để trốn thuế. Nhờ đó, dù trụ sở công ty ở một nơi khác, các doanh nghiệp này vẫn có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo trực tuyến, bán dữ liệu của người dùng, thu lợi nhuận trên toàn thế giới, không giới hạn ở một quốc gia cụ thể. Nói cách khác, các hãng này hầu như không phải trả thuế cho quốc gia phát sinh lợi nhuận. Thuế dịch vụ kỹ thuật số được đưa ra thảo luận nhằm ngăn chặn những hành vi chuyển giao lợi nhuận của các doanh nghiệp IT, đồng thời đánh thuế thích hợp với các khoản lợi nhuận phát sinh tại quốc gia mà những hãng này đang kinh doanh. Phía doanh nghiệp IT lại phản bác rằng loại thuế mới trên thực tế là đánh thuế hai lần, trùng với thuế doanh nghiệp các hãng đã phải đóng cho khoản doanh thu dịch vụ kỹ thuật số phát sinh tại nước mình.

Nhiều nước tự ý áp thuế dịch vụ kỹ thuật số

Hiện tại, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đang xúc tiến lập tài liệu hướng dẫn về thuế dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, nhiều nước đã đi trước, tự ý áp loại thuế này. Lý do là bởi mặc dù OECD đặt mục tiêu lập xong hướng dẫn vào cuối năm nay, nhưng mục tiêu này có vẻ rất xa vời. Ngoài ra, dù đạt được thỏa thuận đi chăng nữa thì quá trình triển khai thực tế được cho là sẽ mất khoảng 4-5 năm. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, làm gia tăng lo ngại thiếu nguồn thu thuế cho các nước.

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) cho biết các quốc gia Tây Âu đang xem xét hoặc đã áp bắt đầu áp thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức 2-3%, trong đó Pháp là quốc gia đi đầu, triển khai áp thuế từ tháng 7 năm ngoái. Các nước Đông Âu như Áo, Séc cũng đang xúc tiến áp thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức cao, khoảng 5-7%. Các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam dự kiến cũng sẽ đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số hoặc tương tự, như thuế khấu trừ tại nguồn.

Mối lo ngại của các doanh nghiệp Hàn Quốc

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc ngày 24/6 đã mở cuộc họp thường niên của Ủy ban Hàn Quốc tại Hội đồng tư vấn kinh doanh và công nghiệp (BIAC), cơ quan tư vấn kinh tế thuộc OECD, thảo luận tình hình thuế dịch vụ kỹ thuật số gần đây, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Hàn Quốc và đối sách liên quan. Các chuyên gia lo ngại thuế dịch vụ kỹ thuật số sẽ dẫn đến hạn chế lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, bởi phạm vi đánh thuế của các nước châu Á, nơi nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, rộng hơn nhiều so với các các nước châu Âu.

Một điểm chính chỉ ra trong cuộc họp là các nước tự ý áp thuế dịch vụ kỹ thuật số sẽ dẫn tới lo ngại về việc đánh thuế hai lần. Về nguyên tắc, căn cứ Hiệp định chống đánh thuế hai lần, trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập hoặc thuế doanh nghiệp tại nước ngoài thì có thể được khấu trừ thuế ở trong nước. Tuy nhiên, thuế dịch vụ kỹ thuật số gần như tương tự thuế gián tiếp, đánh vào doanh thu của doanh nghiệp, nên sẽ khó được khấu trừ trong nước. Tức là nhiều khả năng các doanh nghiệp IT Hàn Quốc như Naver, Kakao, các công ty game sẽ phải đóng nhiều thuế hơn trước. Đây là những doanh nghiệp có doanh thu cao tại nước ngoài. Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc cho rằng trong thời gian tới, Chính phủ phải gia tăng sức ép đối với các quốc gia tự ý áp thuế dịch vụ kỹ thuật số, mở rộng khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư tại nước ngoài, và quan tâm hơn về mặt chính sách cho các doanh nghiệp.