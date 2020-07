Moin – doanh nghiệp fintech cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế sáng tạo

ⓒ MOIN

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế dựa trên nền tảng “chuỗi khối blockchain”





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Moin, doanh nghiệp dịch vụ tài chính kết hợp công nghệ thông tin (fintech) sở hữu ứng dụng chuyển tiền quốc tế sáng tạo.

Moin, tiếng Hàn có nghĩa là “tích lũy” hoặc “tụ họp”, là doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền quốc tế thành lập năm 2016, được Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cấp phép chuyển tiền tới 30 quốc gia trên thế giới. Các công ty nước ngoài cũng có thể sử dụng dịch vụ của Moin để chuyển tiền tới Hàn Quốc. Giám đốc kiêm nhà sáng lập Moin Suh Il-seok đã theo học chuyên ngành Khoa học máy tính thuộc Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), và chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại trường đại học danh tiếng Carnegie Mellon (CMU) (Mỹ). Chuyên gia lĩnh vực fintech từng đảm nhận công việc nghiên cứu tại công ty Điện tử Samsung, và là nhà đầu tư của một công ty đầu tư mạo hiểm. Ông đã chú ý đến thị trường chuyển tiền quốc tế đang phát triển nhanh chóng. Trong bối cảnh lượng người lao động và sinh viên Hàn Quốc ở nước ngoài ngày càng gia tăng, lượng tiền chuyển ra nước ngoài đã nhảy vọt từ 14 triệu USD trong quý IV/2017 lên 365 triệu USD chỉ trong quý I/2019, tăng 25 lần. Song dịch vụ chuyển tiền quốc tế vẫn được thực hiện trong phạm vi các ngân hàng. Trưởng bộ phận dự án của Moin Huh Seong-hyeon cho biết.





Chú ý đến quy trình chuyển tiền quốc tế không hiệu quả tại các ngân hàng





Lượng tiền chuyển đi quốc tế của các cá nhân đã vượt qua con số 640 tỷ USD, riêng châu Á chiếm hơn 40%, và thị trường này đang tiếp tục phát triển. Nhưng so với dịch vụ chuyển tiền nội địa, dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua các ngân hàng không hiệu quả, tốn kém, mất thời gian do vấn đề cơ cấu. Khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài phải trả phí cho cả ngân hàng gửi, ngân hàng nhận và ngân hàng trung gian.





Cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế sáng tạo, hiệu quả





Để chuyển tiền quốc tế, nhiều người buộc phải sử dụng dịch vụ của các ngân hàng bởi họ tin rằng đó là cách chuyển tiền an toàn duy nhất. Tuy nhiên, Moin đã tìm ra giải pháp chuyển tiền quốc tế hiệu quả hơn, khắc phục những thiếu sót của phương thức hiện tại mà vẫn đảm bảo an toàn. Dịch vụ của Moin trực tiếp kết nối người gửi với người nhận, không qua trung gian, đơn giản hóa quá trình chuyển tiền, nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain, dịch vụ của Moin giúp giảm thiểu rủi ro do thiếu thông tin và lệ phí gửi cao, hoàn toàn khác với dịch vụ chuyển tiền truyền thống của các ngân hàng. Blockchain sử dụng một loại sổ cái điện tử, lưu lại toàn bộ giao dịch giữa các bên, đảm bảo thực hiện giao dịch minh bạch, đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào bên thứ ba. Ông Huh Seong-hyeon giải thích.





Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Moin nhanh hơn, rẻ hơn, thuận tiện hơn. Ví dụ, với mỗi lần chuyển tiền quốc tế, ngân hàng tại Hàn Quốc thường tính phí 10 USD, ngân hàng trung gian tính thêm 18 đến 20 USD, và ngân hàng địa phương tính thêm khoảng 20 USD. Thêm vào đó, phụ phí cũng tăng lên do tỷ giá chuyển đổi tiền tệ qua đồng đô-la Mỹ. Ngược lại, dịch vụ của Moin giúp khách hàng tiết kiệm tới 90% phí chuyển tiền quốc tế. Người dùng có thể chuyển tiền ra nước ngoài chỉ trong 5 phút, thay vì mất cả ngày như các dịch vụ của ngân hàng, bất chấp chênh lệch múi giờ giữa các nước. Dịch vụ này rất thuận tiện, hoạt động mọi lúc mọi nơi qua trang web hoặc ứng dụng trên hệ điều hành Android hoặc iOS, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, chính xác.





Kết hợp nhiều công nghệ





Moin đã lọt vào danh sách 100 doanh nghiệp fintech tiên phong trên toàn cầu năm 2019 (2019 Fintech 100: Leading global fintech innovations) của Tập đoàn dịch vụ tài chính KPMG (Mỹ) và công ty đầu tư mạo hiểm H2 Ventures (Australia), cho thấy công nghệ và dịch vụ của doanh nghiệp đã được công nhận trên toàn cầu. Công ty cũng là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ thông tin và truyền thông được Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ thông qua chương trình hợp tác giữa Chính phủ và tư nhân hồi tháng 6 năm nay. Trưởng bộ phận Huh Seong-hyeon chia sẻ.





Moin cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, hiệu quả nhờ nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ blockchain. Khi thành lập năm 2016, Moin đã sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin, etherium để chuyển tiền ra nước ngoài, tức là chuyển đổi tiền won sang tiền kỹ thuật số, sau đó chuyển đổi tiền kỹ thuật số sang đơn vị tiền tệ tại nước nhận tiền. Sau đó, Moin đã mở rộng công nghệ blockchain, chuyển tiền qua nhiều loại tiền kỹ thuật số khác như Stellar, Ripple. Khác với các nền tảng sử dụng công nghệ blockchain khác, Moin áp dụng thêm các phương pháp mạng lưới xuyên biên giới (cross-border netting), chuyển tiền trả trước (pre-funding), hay tài khoản tập trung (pooling). Nhờ kết hợp nhiều giải pháp công nghệ, Moin có thể tối ưu hóa dịch vụ chuyển tiền quốc tế.





Kế hoạch phát triển không ngừng, tăng cường khám phá thị trường quốc tế





Moin phát triển dịch vụ chuyển tiền dựa trên công nghệ blockchain qua các loại tiền điện tử từ năm 2016, nhưng không được triển khai trên quy mô thương mại do luật pháp Hàn Quốc cấm hoạt động chuyển tiền qua tiền điện tử. Nhưng doanh nghiệp vẫn không từ bỏ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ “cất cánh” nhờ công nghệ và nỗ lực khám phá thị trường. Từ đầu năm nay, công ty đã hợp tác với Công ty chứng khoán Mirae Asset Daewoo, cho phép khách hàng của doanh nghiệp này chuyển tiền qua ứng dụng của Moin. Trưởng phòng Huh Seong-hyeon cho biết thêm.





Moin đã tiếp tục phát triển công nghệ blockchain để cải tiến quy trình chuyển tiền, cụ thể là tăng cường hợp tác với các mạng lưới blockchain. Gần đây, chúng tôi đã được cấp phép chuyển tiền tới Thái Lan qua xCurrent của Ripple, giải pháp chuyển tiền quốc tế dựa trên công nghệ blockchain. Thị trường chuyển tiền quốc tế cho cá nhân rất lớn, nhưng không nhiều quốc gia có hệ thống chuyển tiền hiệu quả. Chẳng hạn, phí chuyển tiền quốc tế ở châu Phi, Nam Mỹ lên tới hơn 10%. Moin hy vọng có thể khai thác các thị trường này thông qua các dịch vụ chuyển tiền quốc tế hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ cung cấp các mô-đun chuyển tiền hữu ích cho các nhà khai thác dịch vụ chuyển tiền hay các ngân hàng trên thế giới. Chúng tôi sẽ lấn sân sang cả thị trường chuyển tiền của các doanh nghiệp, với các khoản thanh toán, chuyển khoản quốc tế quy mô gấp hàng chục lần so với giao dịch cá nhân. Chúng tôi hy vọng có thể giúp thị trường này hoạt động hiệu quả hơn, trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền sáng tạo đại diện cho Hàn Quốc và châu Á.